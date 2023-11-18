Украинский военный с ребенком. Фото: Цензор.НЕТ

Украинские военные могут взять отпуск на десять суток. Бывают случаи, когда воин вместе с женой планируют усыновить ребенка. Однако этого срока отпуска не хватит для окончания всего процесса оформления документов.

Адвокат Андрей Карпенко рассказал, может ли военный уволиться через ТЦК, если усыновит ребенка-инвалида.

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Усыновление детей для военных

Украинский воин обратился к адвокату с вопросом по усыновлению детей во время отпуска (десять суток). Он подчеркнул, что этого времени недостаточно для всего процесса. Мужчина спросил, может ли он предоставить документы об усыновлении ребенка-инвалида, а также браке с женой в ТЦК, чтобы ему продлили отпуск до конца усыновления. Он добавил, что является контрактником.

По словам адвоката, усыновление происходит в судебном порядке с участием органов опеки. Этот процесс продлится не один месяц. Карпенко подчеркнул, что военному не предоставят отпуск на столь длительный срок.

"Увольнение через ТЦК и СП в вашем случае невозможно — только в воинской части через рапорт", — сообщил адвокат.

Он посоветовал военному уже подавать рапорт на увольнение с военной службы, ведь в законе говорится о воспитании ребенка-инвалида.

"Вам надо в воинской части предоставить документы о вашей семье для внесения этой информации в ваше личное дело. Параллельно подавайте рапорт об увольнении", — говорит Карпенко.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Граждане, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины подлежат исключению из военного учета.

Также мы писали, что украинским законодательством предусмотрен определенный перечень лиц, имеющих право отсрочки от призыва на военную службу. Сейчас этот список предлагают расширить, освободив еще одну категорию от мобилизации.