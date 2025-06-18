Стефанчук відповів, коли можлива демобілізація в Україні

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: РБК-Україна

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливість введення закону про демобілізацію. За його словами, такі важливі речі парламент не має права ухвалювати без позиції військових.

Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Демобілізація в Україні

"Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі, як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права", — сказав Стефанчук.

Він зазначив, що це можливо лише після того, як Верховна Рада обговорить перспективи і наслідки цього рішення з військовими. Голова парламенту пригадав, що таке рішення вже ухвалювалося — у 1918 році Центральною Радою.

"Тодішній міністр оборони Микола Порш вніс цей законопроєкт. І ми дуже добре знаємо, чим все це завершилось в Українській народній республіці. І саме тому, що ми це знаємо, ми дуже обережно підходимо до цих питань", — зауважив він.

Стефанчук наголосив, що українські військові повинні мати й заслужили найбільше серед всіх — справедливі правила ротацій, відпусток, соціальної підтримки, в разі загибелі — для близьких і рідних. За його словами, тут український парламент ухвалив усе необхідне законодавство.

"Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", — додав він.

Що сталося у 1918 році

16 січня 1918 року Микола Порш ініціював "Закон про народне військо", який передбачав поетапну демобілізацію регулярної армії та створення добровольчої міліції. Однак замість професійного війська почали формувати "народну" міліцію, яка не була ефективно організована.

Внаслідок цього регулярне військо розпалося, а під час наступу більшовиків сили УНР мали недостатні сили для захисту Києва.

Раніше Стефанчук повідомив, що наразі у Верховній Раді не обговорюють питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

Також тепер ВЛК отримуватиме дані про стан здоров'я чоловіків з цивільних медичних закладів, аби визначити придатність до мобілізації.