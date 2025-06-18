Стефанчук ответил, когда возможна демобилизация в Украине

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: РБК-Украина

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал возможность введения закона о демобилизации. По его словам, такие важные вещи парламент не имеет права принимать без позиции военных.

Об этом Стефанчук сказал в интервью для РБК-Украина.

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"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи, как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права", — сказал Стефанчук.

Он отметил, что это возможно только после того, как Верховная Рада обсудит перспективы и последствия этого решения с военными. Председатель парламента вспомнил, что такое решение уже принималось — в 1918 году Центральной Радой.

"Тогдашний министр обороны Николай Порш внес этот законопроект. И мы очень хорошо знаем, чем все это завершилось в Украинской народной республике. И именно потому, что мы это знаем, мы очень осторожно подходим к этим вопросам", — отметил он.

Стефанчук отметил, что украинские военные должны иметь и заслужили больше всех — справедливые правила ротаций, отпусков, социальной поддержки, в случае гибели — для близких и родных. По его словам, здесь украинский парламент принял все необходимое законодательство.

"Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", — добавил он.

Что произошло в 1918 году

16 января 1918 года Николай Порш инициировал "Закон о народной армии", который предусматривал поэтапную демобилизацию регулярной армии и создание добровольной милиции. Однако вместо профессиональной армии начали формировать "народную" милицию, которая не была эффективно организована.

В результате регулярная армия распалась, а во время наступления большевиков силы УНР не имели достаточных сил для защиты Киева.

Ранее Стефанчук сообщил, что сейчас в Верховной Раде не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине.

Также теперь ВВК будет получать данные о состоянии здоровья мужчин из гражданских медицинских учреждений, чтобы определить пригодность к мобилизации.