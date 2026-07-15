Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи можна одружитися без військового квитка: відповідь юриста

Чи можна одружитися без військового квитка: відповідь юриста

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 20:00
Чи можна одружитися без військового квитка: відповідь юриста
Реєстрація шлюбу. Фото: Відділ ДРАЦС у місті Львові. Колаж: Hoвини.LIVE

Для реєстрації шлюбу громадянин має подати в РАЦС пакет відповідних документів. Серед цих документів військовий квиток чи інші військово-облікові документи не вказані. Тому відсутність військового квитка не стане перешкодою для реєстрації шлюбу.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Інформування ТЦК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають певні зобов’язання перед державою. За порушення цих зобов’язань громадянин може бути покараний відповідно до закону.

Одним із зобов’язань громадянин на обліку є інформування ТЦК про зміну основних персональних даних. Наприклад, про народження дітей чи шлюб.

Крім того, громадянин повинен постійно перебувати на обліку в ТЦК. Про зміну місця проживання чи реєстрації теж потрібно повідомляти територіальний центр комплектування.

Читайте також:

Військово-обліковий документ для шлюбу не потрібен

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити в шлюб. Чоловік розповів, що перебуває на військовому обліку, але має проблеми з військово-обліковими документами.

Громадянин поцікавився, чи зареєструє РАЦС його шлюб за відсутності військового квитка. Адвокат Юрій Айвазан, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Відсутність військового квитка та відсутність запису в Реєстрі "Оберіг" не є законною перешкодою для державної реєстрації шлюбу, зокрема через застосунок "Дія".

Айвазян додав: "Для державної реєстрації шлюбу необхідно підтвердити особу та подати відомості, передбачені законодавством про державну реєстрацію актів цивільного стану. Військово-обліковий документ серед документів, необхідних для реєстрації шлюбу, не зазначений".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, чи має військовий право на відпустку з причини весілля під час війни.

Якщо військовослужбовець, який хоче зареєструвати шлюб, подав заяву на відпустку і не отримав її, то він може подати скаргу до Міноборони. Існує ще варіант оформлення шлюбу без залишення військової частини.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, що дізнається ТЦК після реєстрації шлюбу.

В Україні для одруження громадяни мають подати заяву та паспорти, але в РАЦСі можуть запросити військовий квиток. Після реєстрації шлюбу в Україні відповідні інстанції передають дані про військовозобов'язаного чоловіка до ТЦК та СП про зміну сімейного стану.

шлюб військовий квиток військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації