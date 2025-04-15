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Військовий квиток загублено — як відновити під час війни

15 квітня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація 2025 — як відновити втрачений військовий квиток під час війни
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: Depositphotos
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Військовий квиток — військово-обліковий документ, що посвідчує особу військовозобов'язаного, резервіста або військовослужбовця та приналежність до військового обов'язку. Він може бути як в електронній формі у застосунку "Резерв+", так і в паперовому варіанті. Саме паперовий ВОД залишається обов'язковим та необхідним для низки процедур. Зокрема, без нього неможливо оновити дані чи знятися з військового обліку. Проте, ніхто не застрахований від ситуації, коли паперовий документ може загубитися або пошкодитися.

Як діяти у разі втрати військового квитка та які документи необхідні для його відновлення, пояснили у пресслужбі Міністерства юстиції на офіційному порталі.

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Відновлення втраченого військового квитка — інструкція

Військовозобов'язані, призовники та резервісти у разі втрати військово-облікового документа мають звернутися до районного (міського) ТЦК та СП, у якому стоять на обліку. Із собою необхідно мати такі документи:

  • заяву з поясненням обставин втрати;
  • паспорт громадянина України;
  • матове кольорове фото 3×4 см;
  • рештки документа (якщо збереглися).

У Мін'юсті зазначили, що рішення про повторну видачу ухвалює керівник ТЦК та СП. Відновлений військовий квиток мають видати протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в ТЦК та СП.

 

Відновлення втраченого військового квитка — інструкція
Військово-облікові документи в ТЦК. Фото: google.com

Відповідальність за втрату військового квитка

За недбале зберігання військово-облікового документа передбачена адміністративна відповідальність (стаття 211 КУпАП) — штраф від 510 до 850 грн, а у разі повторного порушення або під час дії воєнного стану — 850 до 1700 грн. 

Раніше ми писали, чи потрібно отримувати паперовий військовий квиток, якщо вже є електронний документ в "Резерв+".

Нагадаємо, ми повідомляли, які є вимоги до військового квитка для виїзду з України. 

Також ми інформували, чи можуть взяти на роботу з електронним військовим квитком. 

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