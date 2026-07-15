Чи можна одружитися без військового квитка: відповідь юриста

Реєстрація шлюбу. Фото: Відділ ДРАЦС у місті Львові. Колаж: Hoвини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Для реєстрації шлюбу громадянин має подати в РАЦС пакет відповідних документів. Серед цих документів військовий квиток чи інші військово-облікові документи не вказані. Тому відсутність військового квитка не стане перешкодою для реєстрації шлюбу.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Інформування ТЦК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають певні зобов’язання перед державою. За порушення цих зобов’язань громадянин може бути покараний відповідно до закону.

Одним із зобов’язань громадянин на обліку є інформування ТЦК про зміну основних персональних даних. Наприклад, про народження дітей чи шлюб.

Крім того, громадянин повинен постійно перебувати на обліку в ТЦК. Про зміну місця проживання чи реєстрації теж потрібно повідомляти територіальний центр комплектування.

Військово-обліковий документ для шлюбу не потрібен

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити в шлюб. Чоловік розповів, що перебуває на військовому обліку, але має проблеми з військово-обліковими документами.

Громадянин поцікавився, чи зареєструє РАЦС його шлюб за відсутності військового квитка. Адвокат Юрій Айвазан, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Відсутність військового квитка та відсутність запису в Реєстрі "Оберіг" не є законною перешкодою для державної реєстрації шлюбу, зокрема через застосунок "Дія".

Айвазян додав: "Для державної реєстрації шлюбу необхідно підтвердити особу та подати відомості, передбачені законодавством про державну реєстрацію актів цивільного стану. Військово-обліковий документ серед документів, необхідних для реєстрації шлюбу, не зазначений".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, чи має військовий право на відпустку з причини весілля під час війни.

Якщо військовослужбовець, який хоче зареєструвати шлюб, подав заяву на відпустку і не отримав її, то він може подати скаргу до Міноборони. Існує ще варіант оформлення шлюбу без залишення військової частини.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, що дізнається ТЦК після реєстрації шлюбу.

В Україні для одруження громадяни мають подати заяву та паспорти, але в РАЦСі можуть запросити військовий квиток. Після реєстрації шлюбу в Україні відповідні інстанції передають дані про військовозобов'язаного чоловіка до ТЦК та СП про зміну сімейного стану.