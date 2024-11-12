Как работает центр рекрутинга и сотрудничает ли он с ТЦК

Консультация в Центре рекрутинга украинской армии. Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны запустило проект Центр рекрутинга украинской армии. Он помогает гражданам, желающим присоединиться к Вооруженным силам Украины, найти желаемую военную профессию. Этой возможностью могут воспользоваться и те граждане, у которых уже есть повестка для уточнения данных.

Как работает Центр рекрутинга украинской армии и какие пошаговые действия должен совершить доброволец, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Чем могут помочь в Центре рекрутинга

Рекрутеры Центра рекрутинга украинской армии предоставляют добровольцу возможность ознакомиться с вакансиями и могут проконсультировать о заключении контракта на прохождение военной службы. Также военнообязанные имеют право выбрать желаемую часть для мобилизации, связаться с ней или ее представителем. Кроме того, рекрутеры сопровождают добровольца на всех этапах до назначения на желаемую должность.

Нужно ли заранее записываться в Центр рекрутинга на консультацию

Предварительная запись на консультацию не требуется. Можно воспользоваться любым центром, однако стоит учесть график работы того или иного учреждения.

Можно ли получить консультацию в Центре рекрутинга анонимно и дистанционно

Граждане могут получить анонимную консультацию и сделать это дистанционно. В частности, это можно сделать с помощью мессенджеров WhatsApp, Telegram и Viber.

Можно ли прийти в ЦР после вручения повестки?

Граждане могут использовать рекрутинг в течение всего срока до получения боевой повестки или мобилизационного распоряжения. К примеру, если это повестка о вызове в ТЦК для уточнения учетных данных, это не повлияет на возможность рекрутироваться.

Сотрудничает ли ЦР с ТЦК после консультации

Центр рекрутинга гарантирует анонимность и не сотрудничает с ТЦК. Также на первой встрече в ЦР необязательно иметь с собой документы.

Обратился в Центр рекрутинга — что делать дальше

Если есть такая потребность, можно прийти на повторную консультацию. Когда гражданин получает ответы на все свои вопросы и, например, принял решение присоединиться к рядам Сил обороны Украины, ему следует определиться с желаемой должностью и подразделением.

В дальнейшем кандидату нужно пройти два собеседования: первое будет с рекрутером, а второе — с представителями избранной воинской части.

Если кандидатуру гражданина утверждают на должность, в таком случае должно поступить рекомендательное письмо от воинской части и кандидат идет в ТЦК с пакетом документов для дальнейшего оформления. Также обязательно прохождение необходимых процедур и комиссии ВВК. В дальнейшем человека направят на базовую всеобщую военную подготовку, которая продлится месяц и, при необходимости, профессиональную подготовку. После завершения подготовки военнослужащего направляют в часть для последующего несения службы.

Сколько времени длится подготовка от гражданского до военнослужащего по рекрутингу

Все зависит от ряда факторов, однако в среднем от гражданского визита в ЦР до полноценной службы проходит от 0,5 до 1,5 месяца.

Какие гарантии, что человек попадет именно в выбранное подразделение

Все зависит от того, есть ли это подразделение в перечне приоритетных частей. Если оно там наличествует, то попадание рекрутера в выбранное подразделение гарантировано.

Важно! Кандидат подписывает контракт с Минобороны на военную службу, а должность будет указываться в рекомендательном письме, которому он должен обязательно отвечать по всем требованиям. Однако гарантировать службу на избранной должности на постоянной основе невозможно, поскольку это война, а не трудовые отношения.

Где посмотреть вакансии в армию гражданским

Вакансии размещают в Силах обороны Украины на таких ресурсах: armyinform, lobby x, robota.ua, work.ua, olx. Также можно обратиться в Центр рекрутинга украинской армии.

Напомним, уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга ответил, могут ли военнообязанному мужчине вручить повестку в Центре рекрутинга.

Также военный адвокат рассказал нюансы по мобилизации в самостоятельно избранное подразделение.