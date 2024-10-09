Мобілізація в Україні — чи можуть вручити повістку в рекрутинговому центрі

Чоловік на консультації у рекрутинговому центрі. Фото: DW

За офіційними даними, наразі в Україні працює 39 рекрутингових центрів, до яких можуть звернутися громадяни, щоб дізнатися, як долучитися до війська та на які посади вони можуть розраховувати. Кількість тих, хто вже скористався такими послугами зростає щомісяця. Втім, деякі українці не хочуть відвідувати центри через страх одразу отримати повістку або бути мобілізованим.

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Чи можуть військовозобов'язаному чоловіку вручити повістку в центрі рекрутингу, розповів уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі 24 Каналу.

Чоловік на консультації у рекрутинговому центрі. Фото: Суспільне Львів

Вручення повісток у центрах рекрутингу — чи це можливо

Так, за словами представника МОУ, у центрах рекрутингу ніколи не роздавали повістки й не можуть це робити, адже це цивільне середовище, де працюють цивільні рекрутери, переважно жінки.

Він наголосив, що основними завданнями таких центрів є допомогти людині визначитись з посадою, й у разі бажання людини долучитися до війська, допомогти оформити документи та влаштуватися у військову частину.

"До армії вони причетні тільки тим, що допомагають визначитися людям, як долучитися до Збройних Сил. В Центрі рекрутингу навіть можна не називати свої прізвища, тут не перевіряють документів, адже це немає жодного значення", — розповів Бежевець.

Раніше ми писали, що українцям слід перевірити при отриманні повістки поштою.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків отримає повістки "Укрпоштою" першочергово.

Також ми інформували, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом.