Україна
Можно ли податься на инвалидность с СОЧ

Можно ли податься на инвалидность с СОЧ

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:20
Оформление инвалидности СОЧ - примут ли документы от военного
Задержанный за СОЧ военнослужащий. Фото: "Громадське радіо"

Если военнослужащий ВСУ имеет реальные основания для того, чтобы получить группу инвалидности, он может подать соответствующие документы на прохождение экспертной комиссии. Теоретически это возможно даже тогда, когда он находится в СОЧ, но здесь, как объяснили юристы, есть одна серьезная проблема.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Возможность оформления инвалидности во время СОЧ

Самовольное оставление части — это инцидент, который заключается в том, что военнослужащий Вооруженных сил Украины без разрешения или приказа командира покидает расположение своей воинской части и исчезает в неизвестном направлении.

СОЧ осуществляют по разным причинам, в частности, отказываясь воевать или проходить военную службу в тылу, или из-за незаконных приказов командования.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, сможет ли военный, совершивший СОЧ, подать документы на оформление инвалидности (при наличии оснований для этого).

"В целом — да, но здесь все зависит от того, будет ли направлено лицо на оценивание с таким статусом", — отметил в ответе гражданке адвокат Вячеслав Кирда.

Выдаст ли семейный врач направление

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подтвердил возможность такого шага, но объяснил, почему он может оказаться проблемным.

"Податься можно, но муж является военнослужащим, поэтому семейный врач вряд ли выдаст ему направление на экспертное оценивание", — отметил Айвазян.

Юрист напомнил, что на ЭКОПФЛ (Экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица) направить военнослужащего может врач, который занимается лечением этого военного и имеет для такого решения законные основания — проблемы со здоровьем у воина после ранения или заболевания.

Напомним, мы ранее писали о том, возможен ли перевод военнослужащего из одной воинской части в другую во время СОЧ.

Добавим, мы сообщали о том, какие права имеет военный, который пробыл в СОЧ до трех дней.

