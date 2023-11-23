Мобилизация в Украине — можно ли забронировать работника после вручения повестки

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП

Несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, есть категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, а также на бронь на работе, которая также освобождает на время от военной службы.

Но можно ли забронировать военнообязанного работника после того, как ему была вручена боевая повестка? На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец.

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Как поясняет правовед, по закону, бронировать военнообязанного работника после того, как ему уже вручили повестку, нельзя.

"Даже тогда, когда бронирование приходит позже запланированного (а лицо уже мобилизовали)", — подчеркнул Кравец.

Поступление этой брони не является основанием для освобождения с военной службы, поэтому когда военнообязанный, например, уже служит, фактически забронировать его невозможно.

Адвокат добавил, что довольно распространенный случай в стране, когда ТЦК не ожидают предоставления брони и мобилизуют лицо до вступления в силу брони. В этом случае нет смысла спорить с ТЦК. А работник отправится на военную службу.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине право на отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ предоставили работникам ГСЧС.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать полицейского в 2023 году и какие изменения в отношении работников правоохранительных органов готовят в ВРУ.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет.