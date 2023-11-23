Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки arrow

Можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки

23 ноября 2023 08:16
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — можно ли забронировать работника после вручения повестки
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, есть категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, а также на бронь на работе, которая также освобождает на время от военной службы.

Но можно ли забронировать военнообязанного работника после того, как ему была вручена боевая повестка? На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец.

Читайте также:

Можно ли забронировать военнообязанного после вручения повестки в 2023 году

Как поясняет правовед, по закону, бронировать военнообязанного работника после того, как ему уже вручили повестку, нельзя.

"Даже тогда, когда бронирование приходит позже запланированного (а лицо уже мобилизовали)", — подчеркнул Кравец.

Поступление этой брони не является основанием для освобождения с военной службы, поэтому когда военнообязанный, например, уже служит, фактически забронировать его невозможно.

Адвокат добавил, что довольно распространенный случай в стране, когда ТЦК не ожидают предоставления брони и мобилизуют лицо до вступления в силу брони. В этом случае нет смысла спорить с ТЦК. А работник отправится на военную службу.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине право на отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ предоставили работникам ГСЧС.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать полицейского в 2023 году и какие изменения в отношении работников правоохранительных органов готовят в ВРУ.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме