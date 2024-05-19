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Могут ли мобилизовать из оперативного резерва I категории, если есть бронь — ответ адвоката

19 мая 2024 21:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Могут ли мобилизовать из оперативного резерва I категории, если есть бронь
Работники ТЦК и СП остановили мужчину. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые военнообязанные получают бронирование. Адвокат Евгений Корнийчук ответил, могут ли мобилизовать из оперативного резерва I категории, если есть бронь.

Свой ответ адвокат написал на портале Юристы.UA в воскресенье, 19 мая.

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Адвокат отметил, если военнообязанный имеет приказ Минэкономики о бронировании, то информация о том, что человек зачислен в оперативный резерв I категории не имеет значения.

"Есть письмо Министерства обороны, где указано дефицитные ВОС, которые должны учитывать Министерство экономики для выдачи приказа о бронировании. Поэтому, если вы имеете приказ о вашем бронировании, вам ничего не угрожает", — подчеркнул Корнийчук.

По его словам, отказать в броне может министерство, у ТЦК таких полномочий нет.

Напомним, в Минобороны заявили, что украинцы, которые до 4 мая 2024 года были определены как ограниченно пригодные для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. В ведомстве подчеркнули, что автоматическое определение пригодности или непригодности к службе не предусмотрено законодательством.

Также представители местных исполнительных органов и работодатели, а также руководители предприятий и организаций теперь могут выдавать повестки своим работникам. Это будет проходить в рамках процесса оповещения.

украинцы
Украина
мобилизация
бронирование
адвокат

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