Мобилизация мужчин – кого не заберут в армию

Отец и сын в ВСУ. Фото: vsn.ua

Часто можно встретить собратьев, которые родственники между собой. Воевать еще с начала войны в 2014 году уходили семьями. Однако когда пришел момент, что от мобилизации мужчины уклоняются, встал вопрос законно ли призывать на службу мужчину, если его сын воюет.

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Могут ли призвать отца на службу, если сын в армии и отец ограниченно годен — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал юрист Игорь Ясько.

Мобилизация мужчин

"Если среди оснований для отсрочки есть только служба совершеннолетнего сына и ограниченная пригодность — то да, могут, ведь в Украине нет норм относительно количества членов одной семьи, которых имеют право мобилизовать во время военного положения. Поэтому могут мобилизовать всех годных совершеннолетних членов семьи", — сказал юрист.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Однако, есть исключения:

— мобилизации не подлежат из одной семьи женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны с РФ.

— не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа или жену, проходящих военную службу.

Кто не подлежит призыву

Кроме того, по словам юриста, обращается внимание на количество детей в семье — трое и более, их здоровье и здоровье второго супруга. Да, не подлежат призыву на военную службу во время военного положения:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины — опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, ухаживающие за больными: женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены (супруги), нуждающиеся в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна;

Военные с флагами и детьми. Фото: из открытых источников

Те, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — только при условии, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход.

"Ограниченная пригодность в военное время не означает, что человек не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Его могут мобилизовать с определенными ограничениями — некоторые виды службы и работы ему противопоказаны. Их запрещено направлять на службу в десантно-штурмовых войсках, плавсостав, морскую пехоту, спецсооружения (за исключением подразделений обеспечения)", — сказал юрист.

Обычно такие граждане несут службу, но не на передовой, а в частях обеспечения, ТЦК, определенных военных учреждениях, организациях или учебных заведениях.

Напомним, депутаты в Верховной Раде рассматривают вероятность демобилизации для определенных категорий людей. Речь идет о людях с инвалидностью первой и второй групп, бывших пленных, онкобольных.