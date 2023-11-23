Мобилизация мужчин – кого не заберут в армию

Могут ли призвать отца на службу, если сын в армии — ответ юриста
Часто можно встретить собратьев, которые родственники между собой. Воевать еще с начала войны в 2014 году уходили семьями. Однако когда пришел момент, что от мобилизации мужчины уклоняются, встал вопрос законно ли призывать на службу мужчину, если его сын воюет.
Могут ли призвать отца на службу, если сын в армии и отец ограниченно годен — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал юрист Игорь Ясько.
Мобилизация мужчин
"Если среди оснований для отсрочки есть только служба совершеннолетнего сына и ограниченная пригодность — то да, могут, ведь в Украине нет норм относительно количества членов одной семьи, которых имеют право мобилизовать во время военного положения. Поэтому могут мобилизовать всех годных совершеннолетних членов семьи", — сказал юрист.
Однако, есть исключения:
— мобилизации не подлежат из одной семьи женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны с РФ.
— не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа или жену, проходящих военную службу.
Кто не подлежит призыву
Кроме того, по словам юриста, обращается внимание на количество детей в семье — трое и более, их здоровье и здоровье второго супруга. Да, не подлежат призыву на военную службу во время военного положения:
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;
- мужчины и женщины — опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);
- мужчины и женщины, ухаживающие за больными: женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены (супруги), нуждающиеся в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;
- опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна;
Те, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — только при условии, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход.
"Ограниченная пригодность в военное время не означает, что человек не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Его могут мобилизовать с определенными ограничениями — некоторые виды службы и работы ему противопоказаны. Их запрещено направлять на службу в десантно-штурмовых войсках, плавсостав, морскую пехоту, спецсооружения (за исключением подразделений обеспечения)", — сказал юрист.
Обычно такие граждане несут службу, но не на передовой, а в частях обеспечения, ТЦК, определенных военных учреждениях, организациях или учебных заведениях.
Напомним, депутаты в Верховной Раде рассматривают вероятность демобилизации для определенных категорий людей. Речь идет о людях с инвалидностью первой и второй групп, бывших пленных, онкобольных.
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