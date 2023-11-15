Чи можуть скасувати медогляд військовозобов'язаного, якщо відсутнє необхідне обладнання

Військово-лікарська комісія в Україні. Ілюстративне фото: zoda.gov.ua

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, тому військовозобов'язані громадяни повинні проходити медичний огляд. Стало відомо, чи можуть його скасувати, якщо відсутнє необхідне обладнання.

Про це розповіла юристка в Legal IT Group Зоряна Матюшенко.

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Медогляд військовозобов'язаних

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що громадяни, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями та іншими спеціальностями в СБУ під час проведення мобілізації, проходять медогляд. Він є обов'язковим.

Юристка зазначила, що рішення щодо придатності до військової служби приймається на основі висновку ВЛК після медичного огляду.

Після медогляду під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну з наступних постанов:

"Придатний до військової служби";

"Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)";

"Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Наразі медичне обстеження проводять ВЛК військового комісаріату під час постановки на облік.

"У деяких випадках, якщо провести обстеження складно чи немає обладнання, особа направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК військового комісаріату", — додала Матюшенко.

Нагадаємо, рішення військово-лікарської комісії щодо придатності до проходження служби можна оскаржити. Проте навіть обмежена придатність до служби у воєнний час не є підставою для того, аби особу не мобілізували.

Також ми писали, що під час мобілізації всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), де оцінюється їхня придатність до служби. Проте зараз система належно не враховує індивідуальні особливості військового.