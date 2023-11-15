Могут ли отменить медосмотр военнообязанного, если отсутствует необходимое оборудование

Военно-врачебная комиссия в Украине. Иллюстративное фото: zoda.gov.ua

В Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию, поэтому военнообязанные граждане должны проходить медицинское обследование. Стало известно, могут ли его отменить, если отсутствует необходимое оборудование.

Об этом рассказала юрист в Legal IT Group Зоряна Матюшенко.

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Медосмотр военнообязанных

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что граждане, которые приписываются к призывным участкам, направляются для подготовки к военной службе, лица, которые призываются или принимаются на военную службу, принимаются на службу в военном резерве, и военнообязанные, предназначенные для комплектования должностей по соответствующим военно-учетным специальностям и другим специальностям в СБУ во время проведения мобилизации, проходят медосмотр. Он является обязательным.

Юрист отметила, что решение о пригодности к военной службе принимается на основе заключения ВВК после медицинского осмотра.

После медосмотра во время мобилизации ВВК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:

"Пригоден к военной службе";

"Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)";

"Непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

В настоящее время медицинское обследование проводят ВВК военного комиссариата при постановке на учет.

"В некоторых случаях, если провести обследование сложно или нет оборудования, лицо направляется на амбулаторное или стационарное обследование в лечебно-профилактическое учреждение Минздрава Украины с последующим осмотром ВВК военного комиссариата", — добавила Матюшенко.

Напомним, решение военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению службы можно обжаловать. Однако даже ограниченная пригодность к службе в военное время не является основанием для того, чтобы личность не мобилизовали.

Также мы писали, что во время мобилизации все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), где оценивается их пригодность к службе. Однако сейчас система не учитывает индивидуальные особенности военного.