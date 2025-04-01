Використання телефонів у навчальному центрі - хто регулює питання телефонів у НЦ

Чи можуть відібрати телефон у навчальному центрі
Мобілізовані військовослужбовці мають право взяти з собою у навчальний центр ЗСУ мобільний телефон. Але командир навчального центру може обмежувати використання особистої техніки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобільні телефони в навчальному центрі
В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження воєнного стану.
Військовозобов’язані громадяни після отримання мобілізаційного розпорядження направляються до навчальних центрів Збройних сил України.
Мобілізовані громадяни мають право взяти з собою власні мобільні телефони. Але використовувати їх постійно не є можливим.
Хто регулює використання мобільників у НЦ
Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи ситуацію із особистою технікою у навчальних центрах, що порядок зберігання і користування мобільними телефонами встановлюється командиром військової частини.
Тобто, підкреслив юрист, командир навчального центру може обмежити чи заборонити використання мобільних телефонів мобілізованими військовослужбовцями.
Це стосується не тільки мобільників, а і фотоапаратів, радіоприймачів, інших засобів мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерної та іншої побутової радіоелектронної техніки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, на скільки у навчальних центрах збільшили тривалість підготовки.
Додамо, ми повідомляли про те, що треба брати з собою мобілізованим у навчальний центр.
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