Використання телефонів у навчальному центрі - хто регулює питання телефонів у НЦ

Мобілізовані громадяни. Фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

Мобілізовані військовослужбовці мають право взяти з собою у навчальний центр ЗСУ мобільний телефон. Але командир навчального центру може обмежувати використання особистої техніки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобільні телефони в навчальному центрі

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження воєнного стану.

Військовозобов’язані громадяни після отримання мобілізаційного розпорядження направляються до навчальних центрів Збройних сил України.

Мобілізовані громадяни мають право взяти з собою власні мобільні телефони. Але використовувати їх постійно не є можливим.

Хто регулює використання мобільників у НЦ

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи ситуацію із особистою технікою у навчальних центрах, що порядок зберігання і користування мобільними телефонами встановлюється командиром військової частини.

Тобто, підкреслив юрист, командир навчального центру може обмежити чи заборонити використання мобільних телефонів мобілізованими військовослужбовцями.

Це стосується не тільки мобільників, а і фотоапаратів, радіоприймачів, інших засобів мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерної та іншої побутової радіоелектронної техніки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на скільки у навчальних центрах збільшили тривалість підготовки.

Додамо, ми повідомляли про те, що треба брати з собою мобілізованим у навчальний центр.