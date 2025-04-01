Использование телефонов в учебном центре - кто регулирует вопрос телефонов в УЦ

Могут ли отобрать телефон в учебном центре
Мобилизованные военнослужащие имеют право взять с собой в учебный центр ВСУ мобильный телефон. Но командир учебного центра может ограничивать использование личной техники.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобильные телефоны в учебном центре
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения.
Военнообязанные граждане после получения мобилизационного распоряжения направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины.
Мобилизованные граждане имеют право взять с собой собственные мобильные телефоны. Но использовать их постоянно не представляется возможным.
Кто регулирует использование мобильников в НЦ
Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя ситуацию с личной техникой в учебных центрах, что порядок хранения и пользования мобильными телефонами устанавливается командиром воинской части.
То есть, подчеркнул юрист, командир учебного центра может ограничить или запретить использование мобильных телефонов мобилизованными военнослужащими.
Это касается не только мобильников, а и фотоаппаратов, радиоприемников, других средств мобильной связи и передачи информации, компьютерной и другой бытовой радиоэлектронной техники.
Напомним, мы ранее писали о том, на сколько в учебных центрах увеличили продолжительность подготовки.
Добавим, мы сообщали о том, что надо брать с собой мобилизованным в учебный центр.
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