Использование телефонов в учебном центре - кто регулирует вопрос телефонов в УЦ

Мобилизованные граждане. Фото: 150 учебный центр Командования ТрО ВСУ

Мобилизованные военнослужащие имеют право взять с собой в учебный центр ВСУ мобильный телефон. Но командир учебного центра может ограничивать использование личной техники.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобильные телефоны в учебном центре

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения.

Военнообязанные граждане после получения мобилизационного распоряжения направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины.

Мобилизованные граждане имеют право взять с собой собственные мобильные телефоны. Но использовать их постоянно не представляется возможным.

Кто регулирует использование мобильников в НЦ

Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя ситуацию с личной техникой в учебных центрах, что порядок хранения и пользования мобильными телефонами устанавливается командиром воинской части.

То есть, подчеркнул юрист, командир учебного центра может ограничить или запретить использование мобильных телефонов мобилизованными военнослужащими.

Это касается не только мобильников, а и фотоаппаратов, радиоприемников, других средств мобильной связи и передачи информации, компьютерной и другой бытовой радиоэлектронной техники.

Напомним, мы ранее писали о том, на сколько в учебных центрах увеличили продолжительность подготовки.

Добавим, мы сообщали о том, что надо брать с собой мобилизованным в учебный центр.