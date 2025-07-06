Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи можуть відрахувати з коледжу за непройдену ВЛК

Чи можуть відрахувати з коледжу за непройдену ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:20
Відрахування з коледжу — чи можуть відрахувати студента, якщо той не пройшов ВЛК
Студенти коледжу. Фото: epk-mgu.od.ua

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не пройшов військово-лікарську комісію, це не може стати підставою для скасування його вступу до коледжу. Так само непройдена ВЛК не є причиною для відрахування громадянина з навчального закладу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чи скасують вступ військовозобов’язаного без ВЛК

До юристів звернувся студент коледжу, який має статус "військовозобов’язаний".

Чоловік поцікавився, чи можуть його відрахувати з коледжу або взагалі скасувати вступ до цього навчального закладу, якщо у нього не пройдена військово-лікарська комісія.

"Скасувати Ваш вступ неможливо", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Серед причин відрахування немає пункту про ВЛК

Немає у керівництва навчального закладу права і на відрахування військовозобов’язаного громадянина за такою причиною.

"Щодо відрахування, то існує певний перелік обставин, коли останнє можливе і порушення правил військового обліку до таких обставин не належить", — підкреслив Айвазян.

Тож факт непройденої військово-лікарської комісії жодним чином не впливає на можливість навчання у коледжі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть відмовити студенту у відстрочці, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно проходити ВЛК для оформлення відстрочки студентам.

освіта студенти мобілізація відстрочка ВЛК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації