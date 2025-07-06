Відрахування з коледжу — чи можуть відрахувати студента, якщо той не пройшов ВЛК

Студенти коледжу. Фото: epk-mgu.od.ua

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не пройшов військово-лікарську комісію, це не може стати підставою для скасування його вступу до коледжу. Так само непройдена ВЛК не є причиною для відрахування громадянина з навчального закладу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся студент коледжу, який має статус "військовозобов’язаний".

Чоловік поцікавився, чи можуть його відрахувати з коледжу або взагалі скасувати вступ до цього навчального закладу, якщо у нього не пройдена військово-лікарська комісія.

"Скасувати Ваш вступ неможливо", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Серед причин відрахування немає пункту про ВЛК

Немає у керівництва навчального закладу права і на відрахування військовозобов’язаного громадянина за такою причиною.

"Щодо відрахування, то існує певний перелік обставин, коли останнє можливе і порушення правил військового обліку до таких обставин не належить", — підкреслив Айвазян.

Тож факт непройденої військово-лікарської комісії жодним чином не впливає на можливість навчання у коледжі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть відмовити студенту у відстрочці, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно проходити ВЛК для оформлення відстрочки студентам.