Відрахування з коледжу — чи можуть відрахувати студента, якщо той не пройшов ВЛК

Чи можуть відрахувати з коледжу за непройдену ВЛК
Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не пройшов військово-лікарську комісію, це не може стати підставою для скасування його вступу до коледжу. Так само непройдена ВЛК не є причиною для відрахування громадянина з навчального закладу.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чи скасують вступ військовозобов’язаного без ВЛК
До юристів звернувся студент коледжу, який має статус "військовозобов’язаний".
Чоловік поцікавився, чи можуть його відрахувати з коледжу або взагалі скасувати вступ до цього навчального закладу, якщо у нього не пройдена військово-лікарська комісія.
"Скасувати Ваш вступ неможливо", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Серед причин відрахування немає пункту про ВЛК
Немає у керівництва навчального закладу права і на відрахування військовозобов’язаного громадянина за такою причиною.
"Щодо відрахування, то існує певний перелік обставин, коли останнє можливе і порушення правил військового обліку до таких обставин не належить", — підкреслив Айвазян.
Тож факт непройденої військово-лікарської комісії жодним чином не впливає на можливість навчання у коледжі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть відмовити студенту у відстрочці, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію.
Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно проходити ВЛК для оформлення відстрочки студентам.
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