Отчисление из колледжа - могут ли отчислить студента, если тот не прошел ВВК

Студенты колледжа. Фото: epk-mgu.od.ua

Даже если военнообязанный гражданин не прошел военно-врачебную комиссию, это не может стать основанием для отмены его поступления в колледж. Так же непройденная ВВК не является причиной для отчисления гражданина из учебного заведения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился студент колледжа, который имеет статус "военнообязанный".

Мужчина поинтересовался, могут ли его отчислить из колледжа или вообще отменить поступление в это учебное заведение, если у него не пройдена военно-врачебная комиссия.

"Отменить Ваше поступление невозможно", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Среди причин отчисления нет пункта о ВВК

Нет у руководства учебного заведения права и на отчисление военнообязанного гражданина по такой причине.

"Что касается отчисления, то существует определенный перечень обстоятельств, когда последнее возможно и нарушение правил воинского учета к таким обстоятельствам не относится", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому факт непройденной военно-врачебной комиссии никоим образом не влияет на возможность обучения в колледже.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли отказать студенту в отсрочке, если он не прошел военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли проходить ВВК для оформления отсрочки студентам.