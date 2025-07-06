Отчисление из колледжа - могут ли отчислить студента, если тот не прошел ВВК

Могут ли отчислить из колледжа за непройденную ВВК
Даже если военнообязанный гражданин не прошел военно-врачебную комиссию, это не может стать основанием для отмены его поступления в колледж. Так же непройденная ВВК не является причиной для отчисления гражданина из учебного заведения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отменят ли поступление военнообязанного без ВВК
К юристам обратился студент колледжа, который имеет статус "военнообязанный".
Мужчина поинтересовался, могут ли его отчислить из колледжа или вообще отменить поступление в это учебное заведение, если у него не пройдена военно-врачебная комиссия.
"Отменить Ваше поступление невозможно", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Среди причин отчисления нет пункта о ВВК
Нет у руководства учебного заведения права и на отчисление военнообязанного гражданина по такой причине.
"Что касается отчисления, то существует определенный перечень обстоятельств, когда последнее возможно и нарушение правил воинского учета к таким обстоятельствам не относится", — подчеркнул Айвазян.
Поэтому факт непройденной военно-врачебной комиссии никоим образом не влияет на возможность обучения в колледже.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли отказать студенту в отсрочке, если он не прошел военно-врачебную комиссию.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли проходить ВВК для оформления отсрочки студентам.
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