Відстрочка від мобілізації для студентів - чи потрібна ВЛК для відстрочки студенту

Українські студенти. Фото: ІФНТУНГ

Територіальний центр комплектування не може відмовляти студенту у відстрочці, якщо він має законне право і дотримався основних вимог. Непройдена військово-лікарська комісія на відстрочку не впливає жодним чином.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка і ВЛК

Студенти українських навчальних закладів, зокрема, вищих (університети), мають право на відстрочку від мобілізації.

Та у деяких ситуаціях у студентів можуть виникнути проблеми із відстрочкою.

Так, до юристів звернувся один із студентів мобілізаційного віку, від якого у ТЦК вимагають пройти військово-лікарську комісію, яку він не проходив після строкової служби в ЗСУ — нібито без цього відстрочку неможливо оформити.

Незаконність рішення ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що, попри необхідність регулярного проходження військово-лікарської комісії, на право отримання відстрочки від мобілізації для студентів цей фактор не впливає.

"Щодо відмови у наданні відстрочки, то остання є незаконною із боку ТЦК", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що факт проходження строкової служби не може бути аргументом щодо відмови у відстрочці, якщо цю особу не включили після демобілізації до першої черги оперативного резерву.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на відстрочку студенти, старші 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які студенти у травні можуть бути мобілізовані.