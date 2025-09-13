Військовий квиток, дані - чи може бути військовий квиток без вказаної спеціальності

Чи обов'язковою є спеціальність у військовому квитку
Військово-обліковий документ, у якому не вказана військово-облікова спеціальність, все одно залишається чинним. Але є варіант, коли спеціальність все ж варто уточнити і вписати у військовий квиток.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Порушення військового обліку чи ні
Військовий квиток є основним військово-обліковим документом (ВОД) громадянина України, який перебуває на військовому обліку.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи є чинним його військовий квиток, якщо у ньому не вказана військово-облікова спеціальність (ВОС).
"Ні, відсутність ВОС у ВОД не є порушенням правил військового обліку", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Коли все ж варто уточнити військово-облікову спеціальність
Щодо того, чи потрібно у такій ситуації звертатися до ТЦК чи в іншу військову структуру, юрист наголосив, що це необов’язково.
"Можете бути без військово-облікової спеціальності, проте, роботодавець може просити Вас отримати ВОС, оскільки остання необхідна йому для ведення військового обліку на підприємстві", — підкреслив Айвазян.
У всіх інших випадках військовий квиток зберігає чинність без інформації про військово-облікову спеціальність.
