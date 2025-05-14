Бронювання від мобілізації - чи впливає на бронь військово-облікова спеціальність

Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК

Якщо військово-облікова спеціальність громадянина застаріла, це жодним чином не може вплинути на чинність бронювання. Але, разом з тим, у такого громадянина можуть виникнути певні проблеми з військовим обліком, йому доведеться відвідати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання від мобілізації надається працівникам стратегічно важливих підприємств.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи існує варіант із втратою бронювання, якщо його військово-облікова спеціальність застаріла.

"Бронювання не злетить, адже військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Які проблеми можуть виникнути

Разом з тим, підкреслив Дерій, проблеми у такого громадянина все ж можуть виникнути.

"Проте, при зустрічі з працівниками ТЦК - Вам можуть вручити повістку на уточнення даних", — пояснив юрист.

Але на можливості мобілізації це все одно не позначиться.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто отримає бронь від мобілізації у травні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять за кордон чоловіка з бронюванням.