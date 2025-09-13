Военный билет, данные - может ли быть военный билет без указанной специальности

Обязательна ли специальность в военном билете
Военно-учетный документ, в котором не указана военно-учетная специальность, все равно остается в силе. Но есть вариант, когда специальность все же стоит уточнить и вписать в военный билет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нарушение воинского учета или нет
Военный билет является основным военно-учетным документом (ВУД) гражданина Украины, который состоит на воинском учете.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, является ли действительным его военный билет, если в нем не указана военно-учетная специальность (ВУС).
"Нет, отсутствие ВУС в ВУД не является нарушением правил воинского учета", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Когда все же стоит уточнить военно-учетную специальность
Относительно того, нужно ли в такой ситуации обращаться в ТЦК или в другую военную структуру, юрист отметил, что это необязательно.
"Можете быть без военно-учетной специальности, однако, работодатель может просить Вас получить ВУС, поскольку последняя необходима ему для ведения воинского учета на предприятии", — подчеркнул Айвазян.
Во всех остальных случаях военный билет сохраняет силу без информации о военно-учетной специальности.
