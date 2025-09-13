Видео
Україна
Обязательна ли специальность в военном билете

Обязательна ли специальность в военном билете

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 12:20
Военный билет, данные - может ли быть военный билет без указанной специальности
Военный билет гражданина Украины. Фото: "Україна.Інфо"

Военно-учетный документ, в котором не указана военно-учетная специальность, все равно остается в силе. Но есть вариант, когда специальность все же стоит уточнить и вписать в военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Нарушение воинского учета или нет

Военный билет является основным военно-учетным документом (ВУД) гражданина Украины, который состоит на воинском учете.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, является ли действительным его военный билет, если в нем не указана военно-учетная специальность (ВУС).

"Нет, отсутствие ВУС в ВУД не является нарушением правил воинского учета", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Когда все же стоит уточнить военно-учетную специальность

Относительно того, нужно ли в такой ситуации обращаться в ТЦК или в другую военную структуру, юрист отметил, что это необязательно.

"Можете быть без военно-учетной специальности, однако, работодатель может просить Вас получить ВУС, поскольку последняя необходима ему для ведения воинского учета на предприятии", — подчеркнул Айвазян.

Во всех остальных случаях военный билет сохраняет силу без информации о военно-учетной специальности.

Напомним, мы ранее писали о том, как и где узнать свою военно-учетную специальность.

Добавим, мы сообщали о том, исчезнет ли бронь из-за устаревшей военной специальности.

военный билет ТЦК и СП военнообязанные специальность военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
