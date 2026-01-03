Відео
Україна
Як продовжується відстрочка для учителів

Як продовжується відстрочка для учителів

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 20:00
Відстрочка для учителів - продовження відстрочки, нюанси і деталі
Учитель на уроці. Фото: ПОДА

Продовження відстрочки для учителів має ініціювати керівник відповідного навчального закладу. Саме після цього підтвердження учителю можуть автоматично продовжити відстрочку на відповідний термін.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Хто ініціює продовження відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи автоматизованим є процес надання відстрочки для учителів.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із цією категорією, зазначив, що починається процес з того, що керівник навчального закладу через відповідну інтегровану систему ПАК АІКОМ самостійно підтверджує наявність умов для відстрочки педагогічного працівника відповідно до ст. 23 Закону України від 21.10.1993 №3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Натискання позначки означає, що директор закладу загальної середньої освіти підтверджує відповідність педагогічного працівника вимогам законодавства", — підкреслив юрист.

Основні критерії для педагога

Айвазян нагадав, якими є ці критерії відповідності.

Таких критеріїв існує три:

  • працівник є педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти;
  • він працевлаштований у закладі за основним місцем роботи;
  • а також має педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки.

"Після цього підтвердження педагогічний працівник автоматично включається до відповідного реєстру Міноборони для поновлення відстрочки", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із шкільних працівників, крім учителів, має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи отримає відстрочку учитель, який працює в школі за суміщенням.

вчителі школи мобілізація відстрочка директор школи
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
