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Чи потрібен Україні законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів нові деталі

28 березня 2024 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи потрібен Україні законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів нові деталі
Нардеп Артем Дмитрук. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук заявив, що Україні не потрібен законопроєкт про мобілізацію в його чинному вигляді. Він додав, що цьому сприяли антиконституційні та аморальні дії працівників ТЦК СП.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

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Як зазначив нардеп, в українському законодавстві достатньо норм для призову того чи іншого громадянина.

"На початку повномасштабної війни були люди, які вимагали у держави зброю, вони йшли захищати Україну. І це усе відбувалося без усіляких бусів, ТЦК тощо. Такі особи є і зараз, втім змінилася ситуація, і вже менше охочих вступати до лав ЗСУ", — акцентує Дмитрук.

Політик наголосив, що причина такої демотивації — неконституційні та антиморальні дії з боку центрів комплектації.

"Цей законопроєкт подається виключно для того, аби руками народних депутатів легалізувати ті незаконні дії, які роблять працівники ТЦК", — сказав він.

Скандали з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали працівника ТЦК за підозрою в організації корупційної схеми.

Водночас Сухопутні війська ЗСУ спільно з поліцією  почали службову перевірку після оприлюднення в мережі скандального відео за участю начальника одного з ТЦК СП Рівненської області.

А от самі військкоми кажуть, що план мобілізації реалізується не повністю внаслідок того, що працівники ТЦК натрапляють на труднощі через "дискредитацію їхньої діяльності" у суспільстві.

Україна
нардепи
Кримінал
мобілізація
ТЦК та СП

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