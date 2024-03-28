Нужен ли Украине законопроект о мобилизации — нардеп рассказал новые детали

Нардеп Артем Дмитрук. Фото: скриншот

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук заявил, что Украине не нужен законопроект о мобилизации в его действующем виде. Он добавил, что этому способствовали антиконституционные и безнравственные действия работников ТЦК СП.

Об этом он рассказал в вечернем эфире Новини.LIVE.

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Как отметил нардеп, в украинском законодательстве достаточно норм для призыва того или иного гражданина.

"В начале полномасштабной войны были люди, требовавшие у государства оружие, они шли защищать Украину. И это все происходило без всяких бусов, ТЦК и т.д. Такие лица есть и сейчас, впрочем, изменилась ситуация, и уже меньше желающих вступать в ряды ВСУ", — акцентирует Дмитрук.

Политик подчеркнул, что причиной такой демотивации являются неконституционные и антиморальные действия со стороны центров комплектации.

"Этот законопроект подается исключительно для того, чтобы руками народных депутатов легализовать те незаконные действия, которые предпринимают работники ТЦК", — сказал он.

Скандалы с ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали работника ТЦК по подозрению в организации коррупционной схемы.

В то же время, Сухопутные войска ВСУ совместно с полицией начали служебную проверку после обнародования в сети скандального видео с участием начальника одного из ТЦК СП Ровенской области.

А вот сами военнослужащие говорят, что план мобилизации реализуется не полностью вследствие того, что работники ТЦК наталкиваются на трудности из-за "дискредитации их деятельности" в обществе.