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Чи потрібна примусова мобілізація в Україні — полковник запасу зробив заяву

7 грудня 2023 22:43
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — полковник запасу висловився щодо примусового призову
128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Другий рік наша країна перебуває у стані війни, через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період діє воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними, можуть призвати на військову службу. Однак часто можна почути тезу ніби країні не потрібна примусова мобілізація, а до війська мають йти тільки вмотивовані добровольці. 

Чи дійсно це так, розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Іван Якубець в ефірі "Еспресо".

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Так, військовий наголосив, що загальна мобілізація має активно тривати. Нові навчені люди постійно потрібні на фронті, адже якими б гарними не була артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби вони лише допомагають піхоті — головному чиннику.

"А піхота — це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", — зазначив експерт.

Він також прокоментував інформацію щодо мотивації мобілізованих.

"Що означає невмотивовані, що означає він не хоче або він не вміє? Не вміє, отже, навчимо, а не хоче — змусимо, це ж війна, як хтось там буде невмотивований", — сказав Якубець.

 

Раніше ми писали, в яких областях України посилили мобілізацію.

Нагадаємо, військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року.

Також ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як залучити на фронт більше підготовлених українців.

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