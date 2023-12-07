Мобилизация в Украине — полковник запаса высказался по поводу принудительного призыва

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Второй год наша страна находится в состоянии войны, из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период действует военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих отсрочки и признанных ВВК пригодными, могут призвать на военную службу. Однако часто можно услышать тезис, что стране не нужна принудительная мобилизация, а в армию должны идти только мотивированные добровольцы.

Действительно ли это так, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Иван Якубец в эфире "Эспрессо".

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Так, военный подчеркнул, что общая мобилизация должна активно продолжаться. Новые обученные люди постоянно нужны на фронте, ведь какими бы хорошими ни были артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они лишь помогают пехоте — главному фактору.

"А пехота — это мобилизация, потому что люди выходят из строя: болеют, ранены, погибли и нужно восстанавливать", — отметил эксперт.

Он также прокомментировал информацию о мотивации мобилизованных.

"Что значит немотивированные, что значит он не хочет или он не умеет? Не умеет, значит, научим, а не хочет — заставим, это же война, как кто-то будет немотивирован", — сказал Якубец.

Ранее мы писали, в каких областях Украины усилили мобилизацию.

Напомним, военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.

Также экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как привлечь на фронт больше подготовленных украинцев.