Мобілізація в Україні — військовий експерт пояснив, як поповнити лави ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: 56 ОМПБр

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна. Багато експертів, військових та представників влади говорять про те, що на багатьох напрямках катастрофічно не вистачає бійців. Проте, цю проблему можна вирішити.

Таку думку висловив військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

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Так, за його словами, наразі в лавах ЗСУ перебуває величезна кількість військових. При цьому велика частина з них не беруть участі у бойових діях, а перебувають в тилу.

Селезньов зазначив, що більшість таких військових могли б бути залучені на фронт для захисту країни.

"Варіанти розв'язання цієї проблеми є суто організаційними рішеннями. Річ у тім, що кількісний склад українських Сил оборони дорівнює 1 млн 300 тис. осіб. Чи всі вони залучені безпосередньо в рамках відбиття ворожої агресії? Відповідь — ні, це очевидно", — сказав експерт, зазначивши, що росіяни зосередили лише близько півмільйона осіб для війни в Україні.

Ексречник Генштабу ЗСУ вважає цілком справедливим, якщо на фронт будуть відправлені особи, які проходять військову службу в тилу.

"Можливо, нашим профільним керівникам варто розглянути такі варіанти ротації, коли тилові підрозділи та підрозділи Сил оборони, які не дотичні до Збройних сил, на ротаційній основі залучатимуть до ведення бойових дій", — додав Селезньов.

Експерт підкреслив, що це також може стосуватися посадових осіб та чиновників, яких можуть залучити після необхідної допідготовки до оборонних або наступальних дій.

"І тут, як то кажуть, неоране поле — знайти серед тих посадових осіб, чиновників та інших можновладців тих, які нині перебувають під "парасолькою" броні, ті самі ресурси — навчені, підготовлені, фахові, зрілі, щоб їх після відповідної допідготовки залучати до ведення оборонних чи наступальних дій. Мені здається, що це про справедливість", — наголосив Селезньов.

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