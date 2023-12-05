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Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

5 грудня 2023 19:17
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — скільки чоловіків потрібно ЗСУ 2024 року
Призов резервістів на військову службу. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Як відомо, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили в Україні до 14 лютого 2024 року. А отже й надалі призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними. При цьому в наступному році ЗСУ потребують чималої кількості нових бійців, інакше шанси на перемогу меншають. 

Про це заявив військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю Telegraf

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Так, за його словами, Україні час змінити кількісне співвідношення тих, хто в тилу, й "тих, хто в пікселі". За його прогнозами, до лав ЗСУ необхідно залучити, як мінімум, пів мільйона людей впродовж першого півріччя 2024 року.

Крім того, як підкреслив Дикий, українська армія потребує ще до мільйона людей "у реальному, а не віртуальному резерві".

 

Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: Укрінформ

"Я далекий від емоційних криків "служитимуть усі!" — в нас реально немає такої потреби. Але потреба додати до лав ЗСУ ще хоча б пів мільйона людей упродовж наступного року (бажано впродовж першого півріччя) та мати напоготові в реальному, а не віртуальному резерві ще до мільйона — це і необхідно, і абсолютно реально. І насправді ці цифри дуже далекі до "служать усі", — зазначив ветеран.

За словами екскомандира "Айдару", без розв'язання проблеми великої мобілізації шанси України на перемогу "вкрай малі, якщо взагалі зберігаються".

Він наголосив, що хоч інші країни допоможуть нам технікою та зброєю. Проте, на жаль, людьми ніхто не допоможе, а тому  українці мають усвідомлювати, якщо зараз не піти захищати державу, то потім просто не буде що захищати. 

Дикий уточнив, що "тилове суспільство" має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації та почати це змінене ставлення демонструвати.

"Є речі, які не компенсуються нічим іншим, аніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги, до того ж із другою половиною — залізом, нам хоч якось допомагають союзники, хоч і ми також самі маємо що покращити", — наголосив Дикий.

Водночас за його словами, держава має почути поради громадян щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному мобілізованому.

"Ну й без жорстких і непопулярних заходів не обійтися, "закручування гайок" також є необхідним і виправданим", — додав експерт.

Раніше ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як залучити на фронт більше підготовлених українців. 

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь пояснив, як потрібно змінити мобілізацію в Україні.

Також ми розповідали, що у ЗСУ пропонують використовувати реєстр виборців для мобілізації.

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