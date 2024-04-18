Чи можуть мобілізувати священників за новим законом

Священник під час богослужіння. Фото ілюстративне: pirogov.com.ua

На законодавчому рівні відстрочки від військової служби для священнослужителів не передбачені. Листи від єпархій до Міноборони, ТЦК з проханнями не призивати представників духовенства — не працюють.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів адвокат Андрій Новак.

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Можна мобілізуватися і залишитися пацифістом

У законі, який набуває чинності 18 квітня 2024 року, поблажок для чоловіків у рясах немає. За словами юриста, підстави для відстрочки від мобілізації у всіх військовозобов’язаних однакові, незалежно від віросповідання. Таке право, зокрема, мають чоловіки, які виховують трьох чи більше неповнолітніх дітей або опікуються батьками з інвалідністю (І, ІІ групи). Інвалідність у призовника теж може бути причиною для відстрочки.

"Якщо у людини немає інших підстав для отримання відстрочки, то через те, що він владика, диякон, архієрей чи ще хтось, відстрочки бути не може. Можуть мобілізувати і священиків, і керівників церков, але все залежить від мобілізаційних завдань. Про них точно є відомості у ТЦК, і ТЦК бачить, що це священик, і розуміє, що його, можливо, немає сенсу призивати", — пояснює Андрій Новак.

Однак священнослужитель може просити про призначення на небойову спеціальність і служити без зброї. Або ж повідомити працівнику ТКЦ про намір стати капеланом. У цьому випадку священник підписує контракт і проходить спеціальну підготовку.

Нагадаємо, 16 квітня ми повідомляли, хто з українців втратив відстрочку від мобілізації за новим законом.

Також юристка Надія Шуляк пояснила Новини.LIVE, який документ доводить, що ви дійсно заброньовані, тобто маєте відстрочку від служби.