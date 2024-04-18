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Чи призовуть священників згідно з новим законом про мобілізацію — відповідь юриста

18 квітня 2024 00:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Чи можуть мобілізувати священників за новим законом
Священник під час богослужіння. Фото ілюстративне: pirogov.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На законодавчому рівні відстрочки від військової служби для священнослужителів не передбачені. Листи від єпархій до Міноборони, ТЦК з проханнями не призивати представників духовенства — не працюють. 

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів адвокат Андрій Новак.

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У законі, який набуває чинності 18 квітня 2024 року, поблажок для чоловіків у рясах немає. За словами юриста, підстави для відстрочки від мобілізації у всіх військовозобов’язаних однакові, незалежно від віросповідання. Таке право, зокрема, мають чоловіки, які виховують трьох чи більше неповнолітніх дітей або опікуються батьками з інвалідністю (І, ІІ групи). Інвалідність у призовника теж може бути причиною для  відстрочки. 

"Якщо у людини немає інших підстав для отримання відстрочки, то через те, що він владика, диякон, архієрей чи ще хтось, відстрочки бути не може. Можуть мобілізувати і священиків, і керівників церков, але все залежить від мобілізаційних завдань. Про них точно є відомості у ТЦК, і ТЦК бачить, що це священик, і розуміє, що його, можливо, немає сенсу призивати", — пояснює Андрій Новак.

Однак священнослужитель може просити про призначення на небойову спеціальність і служити без зброї. Або ж повідомити працівнику ТКЦ про намір стати капеланом. У цьому випадку священник підписує контракт і проходить спеціальну підготовку. 

Нагадаємо, 16 квітня ми повідомляли, хто з українців втратив відстрочку від мобілізації за новим законом.

Також юристка Надія Шуляк пояснила Новини.LIVE, який документ доводить, що ви дійсно заброньовані, тобто маєте відстрочку від служби.

війна
військовий призов
священики
мобілізація
ТЦК та СП
юрист

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