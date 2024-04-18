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Призовут ли священников согласно новому закону о мобилизации — ответ юриста

18 апреля 2024 00:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Могут ли мобилизовать священников по новому закону
Священник во время богослужения. Фото иллюстративное: pirogov.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На законодательном уровне отсрочки от военной службы для священнослужителей не предусмотрены. Письма от епархий в Минобороны, ТЦК с просьбами не призывать представителей духовенства — не работают.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал адвокат Андрей Новак.

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В законе, который вступает в силу 18 апреля 2024, поблажек для мужчин в рясах нет. По словам юриста, основания для отсрочки от мобилизации у всех военнообязанных одинаковы, независимо от вероисповедания. Такое право, в частности, имеют мужчины, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей или заботятся о родителях с инвалидностью (I, II группы). Инвалидность у призывника тоже может быть причиной отсрочки.

"Если у человека нет других оснований для получения отсрочки, то потому, что он владыка, диакон, архиерей или еще кто-то, отсрочки быть не может. Могут мобилизовать и священников, и руководителей церквей, но все зависит от мобилизационных задач. О них точно есть сведения в ТЦК, и ТЦК видит, что это священник, и понимает, что его, возможно, нет смысла призывать", — объясняет Андрей Новак.

Однако священнослужитель может просить о назначении на небоевую специальность и служить без оружия. Или сообщить работнику ТКЦ о намерении стать капелланом. В этом случае священник подписывает контракт и проходит специальную подготовку.

Напомним, 16 апреля мы сообщали, кто из украинцев потерял отсрочку от мобилизации по новому закону.

Также юрист Надежда Шуляк объяснила Новини.LIVE, какой документ доказывает, что вы действительно забронированы, то есть получили отсрочку от военной службы.

война
военный призыв
священники
мобилизация
ТЦК и СП
юрист

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