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Чи реально отримати відстрочку, якщо втратив батька на війні — що каже закон

1 липня 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи може син загиблого військового отримати відстрочку
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. У цей особливий період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Проте, є певні категорії громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації. 

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Чи має право на відстрочку син загиблого на фронті військового, пояснила адвокатка Марина Бекало.

Відстрочка у зв'язку зі смертю родича-військового 

За словами правозахисниці, відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від мобілізації звільнені громадяни України, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час:

  • здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
  • забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Відповідно до встановленої норми, близькими родичами вважаються:

  • чоловік;
  • дружина;
  • син;
  • донька;
  • батько;
  • мати;
  • дід;
  • баба;
  • брат;
  • сестра.

Адвокатка підкреслила, така ж сама редакція норми передбачена ЗУ №3633-IX від 11.04.2024р.

 

Чи має право військовозобов'язаний отримати відстрочку від мобілізації, якщо його батько-військовий загинув на фронті
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Як отримати відстрочку у зв'язку зі смертю родича

Марина Бекало розповіла, для отримання відстрочки необхідно буде довести, що обставини смерті мають вказувати саме на факт його загибелі у зв'язку із проходження ним військової служби.

"Ці обставини мають підтверджуватися довідкою ВЛК про причину смерті, яка має бути пов'язаною із несенням військової служби", — пояснила правознавиця.

Тож, військовозобов'язаному необхідно подати заяву до ВЛК (за місцем знаходження ТЦК та СП, де загиблий перебував на обліку) про видачу довідки ВЛК.

До заяви слід додати: 

  • свідоцтво про смерть (копія);
  • лікарське свідоцтво про смерть (довідка про причини смерті) та його засвідчена копія;
  • витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків частини у зв'язку зі смертю;
  • сповіщення про смерть;
  • копія паспорта заявника;
  • документ, що підтверджує родинну спорідненість з загиблим (копія свідоцтва про шлюб, про народження).

Також треба зробити запит у військову частину для отримання акту проведення службового розслідування про обставини та причини смерті військового. Адвокатка зазначила, що це є додатковим доказом про обставини смерті.

Так після видачі довідки ВЛК, де буде вказана причина смерті військового (саме у зв'язку із проходження ним військової служби під час воєнного стану), син може подати заяву до ТЦК та СП (за місцем свого військового обліку), з проханням надати йому відстрочку.

Слід посилатися на п. 4 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Таким чином для підтвердження права на відстрочку потрібно надати документи (нотаріально посвідчені копії):

  • довідка ВЛК;
  • свідоцтво про смерть батька;
  • лікарське свідоцтво про смерть;
  • витяг з наказу командира військової частини;
  • акт проведення службового розслідування;
  • сповіщення про смерть;
  • свідоцтво про народження (на підтвердження родинного зв'язку).

Раніше ми писали, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як оформити відстрочку чоловіку військовослужбовиці.

Також ми інформували, коли батькові дитини з інвалідністю можуть відмовити у відстрочці. 

ЗСУ військові мобілізація відстрочка військовозобов'язані

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