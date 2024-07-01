Мобілізація в Україні — чи може син загиблого військового отримати відстрочку

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. У цей особливий період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Проте, є певні категорії громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації.

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Відстрочка у зв'язку зі смертю родича-військового

За словами правозахисниці, відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від мобілізації звільнені громадяни України, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час:

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Відповідно до встановленої норми, близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дід;

баба;

брат;

сестра.

Адвокатка підкреслила, така ж сама редакція норми передбачена ЗУ №3633-IX від 11.04.2024р.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Як отримати відстрочку у зв'язку зі смертю родича

Марина Бекало розповіла, для отримання відстрочки необхідно буде довести, що обставини смерті мають вказувати саме на факт його загибелі у зв'язку із проходження ним військової служби.

"Ці обставини мають підтверджуватися довідкою ВЛК про причину смерті, яка має бути пов'язаною із несенням військової служби", — пояснила правознавиця.

Тож, військовозобов'язаному необхідно подати заяву до ВЛК (за місцем знаходження ТЦК та СП, де загиблий перебував на обліку) про видачу довідки ВЛК.

До заяви слід додати:

свідоцтво про смерть (копія);

лікарське свідоцтво про смерть (довідка про причини смерті) та його засвідчена копія;

витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків частини у зв'язку зі смертю;

сповіщення про смерть;

копія паспорта заявника;

документ, що підтверджує родинну спорідненість з загиблим (копія свідоцтва про шлюб, про народження).

Також треба зробити запит у військову частину для отримання акту проведення службового розслідування про обставини та причини смерті військового. Адвокатка зазначила, що це є додатковим доказом про обставини смерті.

Так після видачі довідки ВЛК, де буде вказана причина смерті військового (саме у зв'язку із проходження ним військової служби під час воєнного стану), син може подати заяву до ТЦК та СП (за місцем свого військового обліку), з проханням надати йому відстрочку.

Слід посилатися на п. 4 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Таким чином для підтвердження права на відстрочку потрібно надати документи (нотаріально посвідчені копії):

довідка ВЛК;

свідоцтво про смерть батька;

лікарське свідоцтво про смерть;

витяг з наказу командира військової частини;

акт проведення службового розслідування;

сповіщення про смерть;

свідоцтво про народження (на підтвердження родинного зв'язку).

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