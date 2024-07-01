Мобілізація в Україні — чи може син загиблого військового отримати відстрочку

Чи реально отримати відстрочку, якщо втратив батька на війні — що каже закон
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. У цей особливий період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Проте, є певні категорії громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації.
Чи має право на відстрочку син загиблого на фронті військового, пояснила адвокатка Марина Бекало.
Відстрочка у зв'язку зі смертю родича-військового
За словами правозахисниці, відповідно до абз. 9 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від мобілізації звільнені громадяни України, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час:
- здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
- забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.
Відповідно до встановленої норми, близькими родичами вважаються:
- чоловік;
- дружина;
- син;
- донька;
- батько;
- мати;
- дід;
- баба;
- брат;
- сестра.
Адвокатка підкреслила, така ж сама редакція норми передбачена ЗУ №3633-IX від 11.04.2024р.
Як отримати відстрочку у зв'язку зі смертю родича
Марина Бекало розповіла, для отримання відстрочки необхідно буде довести, що обставини смерті мають вказувати саме на факт його загибелі у зв'язку із проходження ним військової служби.
"Ці обставини мають підтверджуватися довідкою ВЛК про причину смерті, яка має бути пов'язаною із несенням військової служби", — пояснила правознавиця.
Тож, військовозобов'язаному необхідно подати заяву до ВЛК (за місцем знаходження ТЦК та СП, де загиблий перебував на обліку) про видачу довідки ВЛК.
До заяви слід додати:
- свідоцтво про смерть (копія);
- лікарське свідоцтво про смерть (довідка про причини смерті) та його засвідчена копія;
- витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків частини у зв'язку зі смертю;
- сповіщення про смерть;
- копія паспорта заявника;
- документ, що підтверджує родинну спорідненість з загиблим (копія свідоцтва про шлюб, про народження).
Також треба зробити запит у військову частину для отримання акту проведення службового розслідування про обставини та причини смерті військового. Адвокатка зазначила, що це є додатковим доказом про обставини смерті.
Так після видачі довідки ВЛК, де буде вказана причина смерті військового (саме у зв'язку із проходження ним військової служби під час воєнного стану), син може подати заяву до ТЦК та СП (за місцем свого військового обліку), з проханням надати йому відстрочку.
Слід посилатися на п. 4 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Таким чином для підтвердження права на відстрочку потрібно надати документи (нотаріально посвідчені копії):
- довідка ВЛК;
- свідоцтво про смерть батька;
- лікарське свідоцтво про смерть;
- витяг з наказу командира військової частини;
- акт проведення службового розслідування;
- сповіщення про смерть;
- свідоцтво про народження (на підтвердження родинного зв'язку).
Раніше ми писали, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів.
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