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Реально ли получить отсрочку, если потерял отца на войне — что говорит закон

1 июля 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — может ли сын погибшего военного получить отсрочку
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. В этот особый период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Однако есть определенные категории граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации.

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Имеет ли право на отсрочку сын погибшего на фронте военного, объяснила адвокат Марина Бекало.

Отсрочка в связи со смертью родственника-военного

По словам правозащитницы, согласно абз. 9 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от мобилизации освобождены граждане Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время:

  • осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

В соответствии с установленной нормой, близкими родственниками считаются:

  • мужчина;
  • жена;
  • сын;
  • дочь;
  • отец;
  • иметь;
  • дед;
  • баба;
  • брат;
  • сестра.

Адвокат подчеркнула, такая же редакция нормы предусмотрена ЗУ №3633-IX от 11.04.2024 г.

 

Имеет ли право военнообязан получить отсрочку от мобилизации, если его отец-военный погиб на фронте
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

Как получить отсрочку в связи со смертью родственника

Марина Бекало рассказала, что для получения отсрочки необходимо будет доказать, что обстоятельства смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы.

"Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", — пояснила правовед.

Военнообязанному необходимо подать заявление в ВВК (по месту нахождения ТЦК и СП, где погибший состоял на учете) о выдаче справки ВВК.

К заявлению следует добавить:

  • свидетельство о смерти (копии);
  • врачебное свидетельство о смерти (справка о причинах смерти) и его заверенная копия;
  • выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части в связи со смертью;
  • извещение о смерти;
  • копию паспорта заявителя;
  • документ, подтверждающий родство с погибшим (копия свидетельства о браке, о рождении).

Также нужно запросить у воинской части акт проведения служебного расследования об обстоятельствах и причинах смерти военного. Адвокат отметила, что это является дополнительным доказательством об обстоятельствах смерти.

Так, после выдачи справки ВВК, где будет указана причина смерти военного (именно в связи с прохождением им военной службы во время военного положения), сын может подать заявление в ТЦК и СП (по месту своего военного учета), с просьбой предоставить ему отсрочку.

Следует ссылаться на п. 4 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Таким образом, для подтверждения права на отсрочку нужно предоставить документы (нотариально удостоверенные копии):

  • справка ВВК;
  • свидетельство о смерти отца;
  • врачебное свидетельство о смерти;
  • выписка из приказа командира воинской части;
  • акт проведения служебного расследования;
  • извещение о смерти;
  • свидетельство о рождении (в подтверждение родственной связи).

Ранее мы писали, возможно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.

Напомним, мы сообщали, как оформить отсрочку мужчине военнослужащей.

Также мы информировали, когда отцу ребенка с инвалидностью могут отказать в отсрочке.

ВСУ военные мобилизация отсрочка военнообязанные

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