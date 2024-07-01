Мобилизация в Украине — может ли сын погибшего военного получить отсрочку

Реально ли получить отсрочку, если потерял отца на войне — что говорит закон
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. В этот особый период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Однако есть определенные категории граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации.
Имеет ли право на отсрочку сын погибшего на фронте военного, объяснила адвокат Марина Бекало.
Отсрочка в связи со смертью родственника-военного
По словам правозащитницы, согласно абз. 9 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от мобилизации освобождены граждане Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время:
- осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
- обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
В соответствии с установленной нормой, близкими родственниками считаются:
- мужчина;
- жена;
- сын;
- дочь;
- отец;
- иметь;
- дед;
- баба;
- брат;
- сестра.
Адвокат подчеркнула, такая же редакция нормы предусмотрена ЗУ №3633-IX от 11.04.2024 г.
Как получить отсрочку в связи со смертью родственника
Марина Бекало рассказала, что для получения отсрочки необходимо будет доказать, что обстоятельства смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы.
"Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", — пояснила правовед.
Военнообязанному необходимо подать заявление в ВВК (по месту нахождения ТЦК и СП, где погибший состоял на учете) о выдаче справки ВВК.
К заявлению следует добавить:
- свидетельство о смерти (копии);
- врачебное свидетельство о смерти (справка о причинах смерти) и его заверенная копия;
- выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части в связи со смертью;
- извещение о смерти;
- копию паспорта заявителя;
- документ, подтверждающий родство с погибшим (копия свидетельства о браке, о рождении).
Также нужно запросить у воинской части акт проведения служебного расследования об обстоятельствах и причинах смерти военного. Адвокат отметила, что это является дополнительным доказательством об обстоятельствах смерти.
Так, после выдачи справки ВВК, где будет указана причина смерти военного (именно в связи с прохождением им военной службы во время военного положения), сын может подать заявление в ТЦК и СП (по месту своего военного учета), с просьбой предоставить ему отсрочку.
Следует ссылаться на п. 4 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Таким образом, для подтверждения права на отсрочку нужно предоставить документы (нотариально удостоверенные копии):
- справка ВВК;
- свидетельство о смерти отца;
- врачебное свидетельство о смерти;
- выписка из приказа командира воинской части;
- акт проведения служебного расследования;
- извещение о смерти;
- свидетельство о рождении (в подтверждение родственной связи).
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