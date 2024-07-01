Мобилизация в Украине — может ли сын погибшего военного получить отсрочку

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. В этот особый период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Однако есть определенные категории граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации.

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Отсрочка в связи со смертью родственника-военного

По словам правозащитницы, согласно абз. 9 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от мобилизации освобождены граждане Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время:

осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

В соответствии с установленной нормой, близкими родственниками считаются:

мужчина;

жена;

сын;

дочь;

отец;

иметь;

дед;

баба;

брат;

сестра.

Адвокат подчеркнула, такая же редакция нормы предусмотрена ЗУ №3633-IX от 11.04.2024 г.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

Как получить отсрочку в связи со смертью родственника

Марина Бекало рассказала, что для получения отсрочки необходимо будет доказать, что обстоятельства смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы.

"Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", — пояснила правовед.

Военнообязанному необходимо подать заявление в ВВК (по месту нахождения ТЦК и СП, где погибший состоял на учете) о выдаче справки ВВК.

К заявлению следует добавить:

свидетельство о смерти (копии);

врачебное свидетельство о смерти (справка о причинах смерти) и его заверенная копия;

выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части в связи со смертью;

извещение о смерти;

копию паспорта заявителя;

документ, подтверждающий родство с погибшим (копия свидетельства о браке, о рождении).

Также нужно запросить у воинской части акт проведения служебного расследования об обстоятельствах и причинах смерти военного. Адвокат отметила, что это является дополнительным доказательством об обстоятельствах смерти.

Так, после выдачи справки ВВК, где будет указана причина смерти военного (именно в связи с прохождением им военной службы во время военного положения), сын может подать заявление в ТЦК и СП (по месту своего военного учета), с просьбой предоставить ему отсрочку.

Следует ссылаться на п. 4 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Таким образом, для подтверждения права на отсрочку нужно предоставить документы (нотариально удостоверенные копии):

справка ВВК;

свидетельство о смерти отца;

врачебное свидетельство о смерти;

выписка из приказа командира воинской части;

акт проведения служебного расследования;

извещение о смерти;

свидетельство о рождении (в подтверждение родственной связи).

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