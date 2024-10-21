Мобілізація в Україні — військовий ЗСУ розповів, чи можна за місяць підготувати бійця

Військовослужбовці Закарпатського ОТЦК та СП на полігоні. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває призов на військову службу через повномасштабну війну, яку розпочала країна-агресорка Росія. Після мобілізації кожен новобранець обов'язково проходить базову військову підготовку. Тривалість навчання різниться. Проте, через високу активність бойових дій і гостру потребу поповнення бойових підрозділів, навчальний курс, як правило, триває близько місяця.

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Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі КИЇВ24 розповів, чи реально підготувати мобілізованих до бойових дій за місяць та який ключовий фактор у якісній підготовці штурмовика.

Військовослужбовець Юрій Федоренко. Фото: rozmova.wordpress.com

Як зауважив український військовий, через інтенсивні бойові дії та нагальну потребу в поповненні військових бойових підрозділів повноцінний тримісячний курс підготовки для мобілізованих зараз є неможливим.

Тому наразі новобранці отримують основні знання протягом місяця базової підготовки. Їх навчають, як користуватися зброєю, засобами зв'язку, основам тактичної медицини. Також вони здобувають навички, як штурмувати окопи, оборонятися та облаштовувати позиції. Такий підхід дозволяє новобранцям отримати базові знання, необхідні для подальшої інтеграції у бойові підрозділи.

Після місяця навчання, як розповів Юрій Федоренко, військовослужбовці потрапляють безпосередньо до бойових бригад. Подальше навчання та робота залежать вже від самої бригади.

"Якщо казати про 92-гу штурмову бригаду, після того, як військовослужбовець потрапляє до неї, якщо це буде штурмовик, він обов'язково ще пройде бойове злагодження і необхідну фахову підготовку на тих навчальних потужностях, які є в складі бригади", — розповів Федоренко.

За словами військового, ключовий фактор якісної підготовки штурмовиків до бойових дій — це етап бойового злагодження. Саме він дає можливість зрозуміти, на що спроможний новобранець, аби потім для нього було можна визначити адекватне завдання.

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