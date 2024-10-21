Мобилизация в Украине — военный ВСУ рассказал, можно ли за месяц подготовить бойца

Военнослужащие Закарпатского ОТЦК и СП на полигоне. Фото: Закарпатский ОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается призыв на военную службу из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор Россия. После мобилизации каждый новобранец обязательно проходит базовую военную подготовку. Продолжительность обучения разнится. Однако из-за высокой активности боевых действий и острой необходимости пополнения боевых подразделений учебный курс, как правило, длится около месяца.

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Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24 рассказал, реально ли подготовить мобилизованных к боевым действиям за месяц и каков ключевой фактор в качественной подготовке штурмовика.

Военнослужащий Юрий Федоренко. Фото: rozmova.wordpress.com

Как отметил украинский военный, из-за интенсивных боевых действий и серьезной потребности в пополнении военных боевых подразделений, полноценный трехмесячный курс подготовки для мобилизованных сейчас невозможен.

Поэтому новобранцы получают основные знания в течение месяца базовой подготовки. Их учат, как пользоваться оружием, средствами связи, основам тактической медицины. Также они приобретают навыки, как штурмовать окопы, обороняться и обустраивать позиции. Такой подход позволяет новобранцам получить базовые знания, необходимые для дальнейшей интеграции в боевые подразделения.

После месяца обучения, как рассказал Юрий Федоренко, военнослужащие попадают непосредственно в боевые бригады. Дальнейшая учеба и работа зависят уже от самой бригады.

"Если говорить о 92-й штурмовой бригаде, после того, как военнослужащий попадает в нее, если это будет штурмовик, он обязательно еще пройдет боевое слаживание и необходимую профессиональную подготовку на тех учебных мощностях, которые есть в составе бригады", — рассказал Федоренко.

По словам военного, ключевой фактор качественной подготовки штурмовиков к боевым действиям — это этап боевого слаживания. Именно он дает возможность понять, на что способен новобранец, чтобы потом для него можно было определить адекватную задачу.

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