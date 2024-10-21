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Реально ли за месяц подготовить штурмовика — военный назвал ключевой фактор

21 октября 2024 18:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — военный ВСУ рассказал, можно ли за месяц подготовить бойца
Военнослужащие Закарпатского ОТЦК и СП на полигоне. Фото: Закарпатский ОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается призыв на военную службу из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор Россия. После мобилизации каждый новобранец обязательно проходит базовую военную подготовку. Продолжительность обучения разнится. Однако из-за высокой активности боевых действий и острой необходимости пополнения боевых подразделений учебный курс, как правило, длится около месяца.

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Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24 рассказал, реально ли подготовить мобилизованных к боевым действиям за месяц и каков ключевой фактор в качественной подготовке штурмовика.

 

Мобилизация в Украине — военный ВСУ рассказал, можно ли через месяц подготовить бойца
Военнослужащий Юрий Федоренко. Фото: rozmova.wordpress.com

Как отметил украинский военный, из-за интенсивных боевых действий и серьезной потребности в пополнении военных боевых подразделений, полноценный трехмесячный курс подготовки для мобилизованных сейчас невозможен.

Поэтому новобранцы получают основные знания в течение месяца базовой подготовки. Их учат, как пользоваться оружием, средствами связи, основам тактической медицины. Также они приобретают навыки, как штурмовать окопы, обороняться и обустраивать позиции. Такой подход позволяет новобранцам получить базовые знания, необходимые для дальнейшей интеграции в боевые подразделения.

После месяца обучения, как рассказал Юрий Федоренко, военнослужащие попадают непосредственно в боевые бригады. Дальнейшая учеба и работа зависят уже от самой бригады.

"Если говорить о 92-й штурмовой бригаде, после того, как военнослужащий попадает в нее, если это будет штурмовик, он обязательно еще пройдет боевое слаживание и необходимую профессиональную подготовку на тех учебных мощностях, которые есть в составе бригады", — рассказал Федоренко.

По словам военного, ключевой фактор качественной подготовки штурмовиков к боевым действиям — это этап боевого слаживания. Именно он дает возможность понять, на что способен новобранец, чтобы потом для него можно было определить адекватную задачу.

 

Ранее мы писали, главный сержант воинской части ОШБр "Арей" УГА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак назвал главную проблему подготовки мобилизованных.

Напомним, мы рассказывали, что делать мобилизованным, если отправляют на фронт без должной подготовки.

Также мы информировали, что в Украине на базе четырех учебных центров ВСУ увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

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