Закон про мобілізацію - Резніков прокоментував зміни

Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Парламент 11 квітня ухвалив закон про мобілізацію. Повного тексту документу ще ніхто не бачив, але відомо про враховані правки. Однак ексміністр оборони Олексій Резніков не вбачає в них ніяких новацій.

Про це він ексклюзивно розповів в коментарі Новини.LIVE.

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"Ще не читав. Щодо окремих відомостей, відверто, значних новацій не побачив. Очікування були іншими. Почитаю за пару днів. Він же ще не набув чинності. Президент може внести зауваження", — сказав Резніков.

Як ми писали раніше, народна депутатка, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла прокоментувала суперечки щодо ухвалення правок та і самого мобілізаційного законопроєкту. Вона підкреслила, що деякі нардепи займаються популізмом.

Також Безгула висловилася щодо мобілізації жінок. Вона переконана, що це "реалії". У ЦПД зробили заяву щодо інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні.

Нагадаємо, що, попри сотні правок і понад 10 годин обговорення, нардепи схвалили в першому читанні законопроєкт про мобілізацію 10 квітня, а вже 11 квітня проголосували за ухвалення в цілому.