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Чи справдилися очікування ексміністра оборони — Резніков прокоментував мобілізаційний закон

11 квітня 2024 17:11
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Закон про мобілізацію - Резніков прокоментував зміни
Олексій Резніков. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Парламент 11 квітня ухвалив закон про мобілізацію. Повного тексту документу ще ніхто не бачив, але відомо про враховані правки. Однак ексміністр оборони Олексій Резніков не вбачає в них ніяких новацій. 

Про це він ексклюзивно розповів в коментарі Новини.LIVE.

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"Ще не читав. Щодо окремих відомостей, відверто, значних новацій не побачив. Очікування були іншими. Почитаю за пару днів. Він же ще не набув чинності. Президент може внести зауваження", — сказав Резніков. 

Як ми писали раніше, народна депутатка, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла  прокоментувала суперечки щодо ухвалення правок та і самого мобілізаційного законопроєкту. Вона підкреслила, що деякі нардепи займаються популізмом. 

Також Безгула висловилася щодо мобілізації жінок. Вона переконана, що це "реалії". У ЦПД зробили заяву щодо інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні.

Нагадаємо, що, попри сотні правок і понад 10 годин обговорення, нардепи схвалили в першому читанні законопроєкт про мобілізацію 10 квітня, а вже 11 квітня проголосували за ухвалення в цілому. 

 

Олексій Резніков
закон
мобілізація
ВРУ

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