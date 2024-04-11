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Сбылись ли ожидания экс-министра обороны — Резников прокомментировал мобилизационный закон

11 апреля 2024 17:11
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закон о мобилизации - Резников прокомментировал изменения
Алексей Резников. Фото: УНИАН
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Парламент 11 апреля принял закон о мобилизации. Полный текст документа еще никто не видел, но известно об учтенных правках. Однако экс-министр обороны Алексей Резников не усматривает в них никаких новаций.

Об этом он эксклюзивно рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Еще не читал. По отдельным сведениям, откровенно, значительных новаций не увидел. Ожидания были другими. Почитаю за пару дней. Он же еще не вступил в силу. Президент может внести замечания", — сказал Резников.

Как мы писали ранее, народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая прокомментировала споры о принятии правок и самого мобилизационного законопроекта. Она подчеркнула, что некоторые нардепы занимаются популизмом.

Также Безгулая высказалась по поводу мобилизации женщин. Она убеждена, что это "реалии". В ЦПИ сделали заявление по поводу информации о вероятной мобилизации женщин в Украине.

Напомним, что, несмотря на сотни правок и более 10 часов обсуждения, нардепы одобрили в первом чтении законопроект о мобилизации 10 апреля, а уже 11 апреля проголосовали за принятие в целом.

 

Алексей Резников
закон
мобилизация
ВРУ

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