За словами юриста, заброньованим варто пройти ВЛК, щоб перевірити саму систему

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час мобілізаційних заходів, що тривають в Україні, у багатьох заброньованих виникає питання необхідності проходження військово-лікарняної комісії. Військовозобов'язані побоюються неприємностей з ТЦК та штрафів.

Юрист Олег Леонтьєв під час ефіру на "Українському Радіо" проаналізував подібні питання і дав на них відповідь.

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Попри думки деяких чиновників, які стверджують, що заброньовані чоловіки не зобов'язані проходити ВЛК, Олег Леонтьєв підкреслив важливість цього кроку. Він зазначив, що медичний огляд дозволяє військовозобов'язаному з бронюванням отримати чітку картину свого здоров'я та визначити, як медики оцінюють його придатність до військової служби.

Адвокат також надав рекомендації щодо підготовки до проходження ВЛК:

необхідно мати при собі паперову медичну картку. Ця вимога прямо вказана у Положенні про військово-лікарську експертизу;

бути готовим до огляду лікарями та проведення певних інструментальних та лабораторних досліджень, таких як аналіз крові, флюорографія, вимірювання очного тиску для осіб старше 40 років, електрокардіограма, визначення рівня цукру в крові тощо.

Юрист також попередив про можливі спроби лікарів ВЛК відмовитись від необхідності медичної картки, посилаючись на електронну систему охорони здоров'я. Олег Леонтьєв підкреслив, що відстеження внесення даних про результати огляду в електронну систему не є обов'язком особи. Важливо пам'ятати, що якщо лікар записав дані в паперову медичну картку, це є достатнім підтвердженням.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.