По словам юриста, забронированным стоит пройти ВВК, чтобы проверить саму систему

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время мобилизационных мероприятий, продолжающихся в Украине, у многих забронированных возникает вопрос необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Военнообязанные опасаются неприятностей с ТЦК и штрафов.

Юрист Олег Леонтьев во время эфира на "Украинском Радио" проанализировал подобные вопросы и дал на них ответ.

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Надо ли забронированным идти на ВВК

Несмотря на мнения некоторых чиновников, которые утверждают, что забронированные мужчины не обязаны проходить ВВК, Олег Леонтьев подчеркнул важность этого шага. Он отметил, что медицинский осмотр позволяет военнообязанному с бронированием получить четкую картину своего здоровья и определить, как медики оценивают его пригодность к военной службе.

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Адвокат также предоставил рекомендации по подготовке к прохождению ВВК:

необходимо иметь при себе бумажную медицинскую карточку. Это требование прямо указано в Положении о военно-врачебной экспертизе;

быть готовым к осмотру врачами и проведению определенных инструментальных и лабораторных исследований, таких как анализ крови, флюорография, измерение глазного давления для лиц старше 40 лет, электрокардиограмма, определение уровня сахара в крови и тому подобное.

Юрист также предупредил о возможных попытках врачей ВВК отказаться от необходимости медицинской карты, ссылаясь на электронную систему здравоохранения. Олег Леонтьев подчеркнул, что отслеживание внесения данных о результатах осмотра в электронную систему не является обязанностью лица. Важно помнить, что если врач записал данные в бумажную медицинскую карточку, это является достаточным подтверждением.

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Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.