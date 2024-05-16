В ухилянтів можуть відбирати житло за борги, але є речі, які забороняють вилучати — перелік Мін'юсту

В ухилянтів можуть відбирати житло. Фото ілюстративне: Lexinform

Вже 18 травня набере чинності закон про мобілізацію. На тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмовлення від мобілізації та оновлення даних у ТЦК, став відомий перелік речей, які не можна вилучати в українських громадян через несплату штрафу.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

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Як повідомляється, не вилучатимуть майно, яке належить боржнику-фізособі, необхідне для нього, членів його родини, та осіб, які перебувають на його утриманні. Серед таких речей:

Предмети щоденного побутового особистого вжитку для щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);

речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі);

Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями;

Меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю;

Один холодильник на родину;

Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон — на кожну особу;

Запас питної води, харчові продукти, необхідні для особистого споживання з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, яка діє на день звернення стягнення, на кожну особу;

Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу, знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці, книги;

Паливо, необхідне для приготування їжі та опалення житлового приміщення, протягом опалювального сезону;

Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища;

Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення);

Сільськогосподарський інвентар — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством;

Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах;

Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

Також на родину має бути один комп'ютер, телевізор, холодильник, стіл та шафа. Водночас у переліку немає автомобілів та земельних ділянок, тому їх можуть заарештувати.

У разі, якщо заборгованість не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2024 — 142 000 грн), арешт єдиного житла боржника та земельної ділянки, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Тоді виконавець має вжити заходів для виконання рішення коштом іншого майна боржника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що роботодавців зобов'яжуть забезпечувати вручення повісток.

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