Мобілізація в Україні — як проводитимуться перевірки ТЦК на вулицях з 18 травня

Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Вже з 18 травня в Україні повноцінно запрацює новий закон про мобілізацію, який наділить новими обов'язками як співробітників ТЦК та СП, так і військовозобов'язаних чоловіків. Тож, процес вручення повісток на вулиці буде змінено. А ще працівники територіальних центрів матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

До яких змін слід готуватися з 18 травня, розповів адвокат Микола Максимов в коментарі ТСН.ua.

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Перевірка документів співробітниками ТЦК

Так, за словами правозахисника, працівників ТЦК наділили повноваженнями перевіряти документи у військовозобов'язаних чоловіків. Вони матимуть право вимагати пред'явити військово-обліковий документ, до прикладу, військовий квиток.

Таким чином, за новим законом, кожен військовозобов’язаний повинен мати з собою військово-обліковий документ.

Затримання військовозобов'язаних — хто має право та коли

Співробітники ТЦК не мають право затримувати чоловіків й примусово їх доставляти до територіальних центрів, навіть якщо у громадянина немає з собою військового квитка.

"Крім випадків, якщо він перебуває в розшуку. Якщо перебуває, то його мають право затримати, скласти адмінпротокол і доправити до ТЦК. Тільки працівники поліції. Працівники ТЦК ні за старим законодавством, ні за новим не мають права затримувати", — підкреслив Максимов.



За словами адвоката, заштовхування військовозобов’язаного до транспорту працівниками ТЦК є незаконним.



"Застосовувати силу мають право тільки працівники поліції. Якщо ж таке відбувається з боку працівників ТЦК, то треба намагатися фіксувати цей процес на відео", — каже адвокат.

Правозахисник не рекомендує викладати відео в інтернет. Але його необхідно додати до заяви до поліції, ДБР про незаконне затримання.

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне

Вручення повістки на вулиці — що зміниться з 18 травня

За словами Миколи Максимова, законність заповнення порожнього бланка повістки на вулиці, а не вручення заздалегідь заповненої повістки — питання дискусійне.



"Є певні юридичні питання до цього. Повістка містить підпис керівника ТЦК і туди вписують дані особи. Це питання вже обговорювалося, хтось намагався писати заяви до правоохоронних органів. Але це питання не вирішене, так продовжують робити", — каже адвокат.

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