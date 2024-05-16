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ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

16 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як проводитимуться перевірки ТЦК на вулицях з 18 травня
Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вже з 18 травня в Україні повноцінно запрацює новий закон про мобілізацію, який наділить новими обов'язками як співробітників ТЦК та СП, так і військовозобов'язаних чоловіків. Тож, процес вручення повісток на вулиці буде змінено. А ще працівники територіальних центрів матимуть право здійснювати перевірку деяких документів. 

До яких змін слід готуватися з 18 травня, розповів адвокат Микола Максимов в коментарі ТСН.ua.

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Йеться про новий закон 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". 

Перевірка документів співробітниками ТЦК 

Так, за словами правозахисника, працівників ТЦК наділили повноваженнями перевіряти документи у військовозобов'язаних чоловіків. Вони матимуть право вимагати пред'явити військово-обліковий документ, до прикладу, військовий квиток

Таким чином, за новим законом, кожен військовозобов’язаний повинен мати з собою військово-обліковий документ.

Затримання військовозобов'язаних — хто має право та коли 

Співробітники ТЦК не мають право затримувати чоловіків й примусово їх доставляти до територіальних центрів, навіть якщо у громадянина немає з собою військового квитка. 

"Крім випадків, якщо він перебуває в розшуку. Якщо перебуває, то його мають право затримати, скласти адмінпротокол і доправити до ТЦК. Тільки працівники поліції. Працівники ТЦК ні за старим законодавством, ні за новим не мають права затримувати", — підкреслив Максимов.

За словами адвоката, заштовхування військовозобов’язаного до транспорту працівниками ТЦК є незаконним.

"Застосовувати силу мають право тільки працівники поліції. Якщо ж таке відбувається з боку працівників ТЦК, то треба намагатися фіксувати цей процес на відео", — каже адвокат.

Правозахисник не рекомендує викладати відео в інтернет. Але його необхідно додати до заяви до поліції, ДБР про незаконне затримання.

 

Затримання військовозобов'язаних — хто має право та коли 
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне

Вручення повістки на вулиці — що зміниться з 18 травня 

За словами Миколи Максимова, законність заповнення порожнього бланка повістки на вулиці, а не вручення заздалегідь заповненої повістки — питання дискусійне.

"Є певні юридичні питання до цього. Повістка містить підпис керівника ТЦК і туди вписують дані особи. Це питання вже обговорювалося, хтось намагався писати заяви до правоохоронних органів. Але це питання не вирішене, так продовжують робити", — каже адвокат.

 

Раніше ми писали, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо за вашу повістку розписалися родичі. 

Також ми інформували, коли на ухилянтів в Україні чекатиме кримінальна відповідальність

війна
поліція
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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