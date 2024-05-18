Нужно ли исключенным из учета явиться в ТЦК – новые нормы закона

Раздача повесток. Фото: из соцсетей

С 18 мая военнообязанным следует обновить данные в ТЦК в течение 60 дней. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Если у вас есть документы, которые дают отсрочку, нужно взять их с собой.

Нужно ли явиться для обновления данных повторно тем, кто был исключен из учета, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Исключение из учета

"Закон в своих переходных положениях четко отмечает, кто должен подтвердить определенные свои данные и обновить. Тех лиц, которые были уже исключены из военного учета, этот закон не касается", — сказала юрист.

Следовательно, если мужчина законно был исключен из военного учета, то у него нет обязательств обновлять свои данные.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, уже с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кроме того, на фоне заявлений о штрафах для уклоняющихся в случае отказа от мобилизации и обновления учетных данных стал известен перечень имущества, которое нельзя изымать у украинских граждан.