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Стоит ли идти в ТЦК по повестке, если есть бронь — ответ юриста

24 апреля 2024 22:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стоит ли идти в ТЦК по повестке, если есть бронь — ответ юриста
Военнообязан в ТЦК. Фото иллюстративный: ЛОТЦК СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во время действия военного положения в Украине из-за плохой координации действий, связанной с проблемами актуализации данных, довольно часто работники ТЦК СП бесконтрольно посылают повестки. Их могут получить даже те, кто уже раньше получил бронь или отсрочку от службы.

Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии " РБК-Украина ".

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"Это приводит к тому, что очень часто военнообязанным могут поступать повестки, даже несмотря на то, что эти люди забронированы и находятся на спецучете. Конечно, после получения повестки тем, у кого есть отсрочка, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", — сказал Приходько.

По словам юриста, также ТЦК СП могут попросить пройти ВЛК и обновить персональные данные, потому что это законно.

"Мобилизировать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и собственного желания никто не имеет права. Если же человек сомневается в соблюдении законодательства работниками ТЦК СП, он может направить подтверждающие документы по почте", — добавил юрист.

Он отметил, что бронирование работника подтверждается выпиской из Приказа Министерства экономики Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменилось, и кто имеет право на бронирование после принятия закона о мобилизации.

В то же время в группе "Метинвест" просят правительство расширить бронь от мобилизации из-за угрозы остановки производства.

Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
Бронь от мобилизации

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