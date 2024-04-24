Закон про мобілізацію — які зміни наберуть чинності з 18 травня

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

В Україні закон про мобілізацію з новими правками, який парламент ухвалив 11 квітня в цілому та був підписаний Президентом України, набере чинності 18 травня. Він містить низку змін як для військовослужбовців, так і для цивільних.

Детальну інфографіку з ключовими змінами оприлюднило Міністерство оборони України 24 квітня.

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Що зміниться у мобілізації згідно з новим законом

Новий закон про мобілізацію оновив головні категорії щодо мобілізаційного процесу та їх правові межі. Йдеться про: мобілізацію, демобілізацію, оповіщення, частковий наряд, особливий період, мобілізаційний план та систему військового обліку.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Що має робити місцеве самоврядування під час мобілізації

Є чіткі напрацювання щодо розподілу обов'язків та повноважень місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, вони зобов'язані сприяти організації навчальних та спеціальних військових зборів, інформувати населення про мобілізацію, брати участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони та проводити військовий облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів та опікуватися бронюванням окремих категорій на час мобілізацій.

Також органи місцевого самоврядування мають повноваження проводити заходи з мобілізації та демобілізації, контролювати мобілізаційну готовність та брати участь у підготовці молоді до військової служби — тобто все, що стосується законодавства про територіальну оборону, мобілізацію та військовий обов'язок.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Які обов'язки в громадян України під час мобілізації

Під час мобілізації громадяни України мають обов'язки, які передбачені чинним законодавством. Йдеться про зобов'язання мати при собі військово-облікові документи, уточнення даних для ТЦК та СП через Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет.

Також українці повинні явитися за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду. Якщо ж особа не має можливості явитися, то зобов'язана повідомити про причину неприбуття у визначений строк. Також зобов'язання про явку зберігаються й на вимогу про прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Громадяни України можуть бути залучені до оборонних робіт та виконувати певні мобілізаційні завдання. Окрім того, вони мають надавати майно, будівлі та транспорт ЗСУ чи іншим військовим формуванням, а також силам цивільного захисту, що надалі компенсує держава.

Відповідальність за невиконання обов'язків під час мобілізації

Законом визначені чіткі заходи впливу за невиконання обов'язків під час мобілізації. Керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина. Якщо ж воно неможливе, тоді керівник ТЦК та СП надсилає громадянину рекомендований лист-вимогу про виконання обов'язків. Форму та зміст вимоги визначає Міноборони, а день його вручення — день розписки або відмови в отриманні.

На виконання обов'язків виділений дедлайн — 10 днів. Якщо він порушений, то ТЦК та СП має право звертатися до суду щодо тимчасового обмеження права керування авто такому громадянину до виконання або відкликання вимоги.

Важливо: ТЦК та СП мають видати документ про виконання вимоги або надіслати повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Кому надається відстрочка від призову під час мобілізації

Згідно з новим законом України про мобілізацію, окремі категорії громадян мають право на відстрочку. Йдеться про заброньованих працівників, осіб з інвалідністю, багатодітних, опікунів, усиновлювачів, осіб-доглядальників, член родин, де є зниклі безвісти, студенти та наукові працівники, посадовці, держслужбовці.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Як відбувається бронювання від мобілізації

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Новий закон чітко виокремлює організацію та порядок бронювання від мобілізації. Йдеться про те, хто саме підлягає бронюванню, а також обов'язки організацій щодо бронювання.

Військовий облік призовників

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Закон чітко прописує мету, місце та термін проведення військового обліку призовників. Громадяни, які відбувають покарання, не встають на облік. Натомість громадяни України також мають чітко визначені обов'язки — особисте прибуття для реєстрації з необхідними документами на комісію, яка матиме чітку організацію та склад.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Базова загальновійськова підготовка

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Базову військову підготовку громадяни України можуть здобути у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах та частинах ЗСУ, а також інших військових формувань. Її можуть проводити як громадські організації, так і ветерани війни. Навчальні заклади вже включили до планів, як окрему дисципліну, базовий військовий вишкіл.

Хто має пройти базову військову службу

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Базова військова служба стане добровільною лише для жінок та доступна для вікової категорії усіх громадян України віком від 18 до 25 років. Процес направлення включає обов'язковий медичний огляд та професійно-психологічний відбір. Встановлена законом й відповідальність за неявку та поважні причини для неприбуття.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Матеріальне забезпечення під час мобілізації

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Закон чітко прописує вихідну допомогу, оплату перевезення та харчування для військовослужбовців. Також визначений порядок збереження робочого місця та правила й права для іноземців, які прибувають на військову службу до України.

Строки військової служби та звільнення

Закон чітко визначає строки базової та контрактної служби у рамках базової та фахової підготовки під час і після воєнного стану. Військова служба за призовом під час мобілізації триває до завершення особливого періоду.

Також окремо прописано звільнення з базової служби та за призовом під час мобілізації.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Є чітко визначені підстави для звільнення з військової служби та обов'язки держави у забезпеченні для військовослужбовців.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Військово-транспортний обов'язок для громадян під час війни

Обов'язок поширюється на державні органи, місцеве самоврядування підприємства та громадян, які володіють транспортними засобами. МВС та Міністерство розвитку громад та інфраструктури зобов'язані подавати відомості про транспорт, яким можна доукомплектувати ЗСУ.

Власник машини після демобілізації має отримати транспорт назад протягом 30 днів або ж компенсацію шкоди за залучення.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Соціально-правовий захист громадян України під час мобілізації

Закон передбачає надання пільг військовослужбовцям при укладанні першого контракту, а також скасування штрафів, пені та процентів за кредити.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Окрім того, військовослужбовці можуть отримувати премії під час воєнного стану або особливого періоду та мають гарантовану відпустку в окремих випадках.

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Також є відшкодування фактичних витрат військовослужбовцям, якщо вони перебувають у відрядженні в Україні та за кордоном під час воєнного стану або особливого періоду.

Консульські послуги під час мобілізації

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років матимуть право на отримання консульських послуг виключно за умови оновлених військово-облікових даних. Йдеться про роботу закордонних дипломатичних установ, оформлення паспортів.

Втім існують винятки: якщо йдеться про оформлення документів на повернення в Україну, дій щодо дітей з іноземними батьками та громадян, які перебувають за кордоном чи під арештом.

Обов'язки Кабміну під час мобілізації та терміни

Зміни в мобілізації та мобілізаційній підготовці. Фото: інфографіка Міноборони України

Відомо, що протягом місяця Кабмін має розробити нормативні акти та визначити критерії критично важливих підприємств, забезпечити рекрутерів у ЦНАПах та центрах зайнятості, а також переглянути порядок бронювання.

Має з'явитися електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста, а також система для автоматичного обміну даними між військовими та медичними реєстрами, щоб стежити за станом здоров'я військовозобов'язаних.

За три місяці Кабмін має привести нормативні акти у відповідність із законом, запровадити обмін даними між реєстрами, а також вжити заходів для перевірок обґрунтованості рішень медичних комісій щодо встановлення інвалідності чоловікам віком 25-50 років після 24 лютого 2022 років.

Новий закон про мобілізацію містить безліч правок та змін для військовозобов'язаних. Нагадаємо, ми розповідали про те, за яких умов викладачі можуть отримати відстрочку від служби. Також відстрочку на два місяці можуть отримати й громадяни, якщо добровільно мобілізуються.