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Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії — інструкція

11 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військовий квиток в Україні — коли видають і як отримати, якщо не служив в армії
Військовий квиток в Україні. Фото: shutterstock.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Одним з таких документів є військовий квиток

Що це за документ, коли його видають та як його можна отримати, пояснюємо далі в матеріалі. 

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Так, відповіді на вище зазначені питання ми можемо отримати з Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Що таке військовий квиток

Військовий квиток — це документ, що посвідчує особу військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста. Саме він визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Коли видають військовий квиток в Україні 

Відповідно до вищезгаданого закону, видавати військові квитки мають право районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Документ можна отримати у разі: 

  • призову або прийняття на військову службу (нагадаємо, що в Україні офіційно скасували призов на строкову військову службу та запровадили базову військову підготовку);
  • зарахування до військових вишів та військових навчальних підрозділів вищої освіти;
  • прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;
  • припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження;
  • зняття з військового обліку за станом здоров'я;
  • позбавлення військового звання офіцерського складу.

Українцям можуть повторно видати військовий квиток, якщо:

  • документ непридатний для подальшого користування;
  • був знищений під час стихійного лиха, втрати чи крадіжки;
  • було змінено прізвище, ім'я та по батькові власника документа.

 

Як отримати квиток, якщо не проходив військову службу
Військовий квиток в Україні. Фото: depositphotos.com

При цьому у деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:

  • тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаний та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ);
  • тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);
  • тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності;
  • тим, хто визнаний непридатним для військової служби;
  • тим, хто звільнений із місць позбавлення волі.

Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.

Коли видають військовий квиток в Україні 
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як отримати квиток, якщо не проходив військову службу

Чоловіки, які не служили в армії та вийшли з призовного віку (після 25 років), також можуть отримати військовий квиток.

Для цього необхідно звернутися у ТЦК та СП за місцем прописки та надати такі документи: 

  • заява;
  • копія паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копія документа про освіту (за наявності);
  • копія свідоцтва про одруження (за наявності);
  • копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);
  • приписне свідоцтво;
  • медична картка;
  • три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

Раніше ми писали, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП.

Також ми інформували, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.

війна
ЗСУ
мобілізація
військовий квиток
ТЦК та СП
військовозобов'язані