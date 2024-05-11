Військовий квиток в Україні — коли видають і як отримати, якщо не служив в армії

Військовий квиток в Україні. Фото: shutterstock.com

Всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Одним з таких документів є військовий квиток.

Що це за документ, коли його видають та як його можна отримати, пояснюємо далі в матеріалі.

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Так, відповіді на вище зазначені питання ми можемо отримати з Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Що таке військовий квиток

Військовий квиток — це документ, що посвідчує особу військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста. Саме він визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Коли видають військовий квиток в Україні

Відповідно до вищезгаданого закону, видавати військові квитки мають право районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Документ можна отримати у разі:

призову або прийняття на військову службу (нагадаємо, що в Україні офіційно скасували призов на строкову військову службу та запровадили базову військову підготовку);

зарахування до військових вишів та військових навчальних підрозділів вищої освіти;

прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;

припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження;

зняття з військового обліку за станом здоров'я;

позбавлення військового звання офіцерського складу.

Українцям можуть повторно видати військовий квиток, якщо:

документ непридатний для подальшого користування;

був знищений під час стихійного лиха, втрати чи крадіжки;

було змінено прізвище, ім'я та по батькові власника документа.

Військовий квиток в Україні. Фото: depositphotos.com

При цьому у деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:

тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаний та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ);

тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);

тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності;

тим, хто визнаний непридатним для військової служби;

тим, хто звільнений із місць позбавлення волі.

Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як отримати квиток, якщо не проходив військову службу

Чоловіки, які не служили в армії та вийшли з призовного віку (після 25 років), також можуть отримати військовий квиток.

Для цього необхідно звернутися у ТЦК та СП за місцем прописки та надати такі документи:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (за наявності);

копія свідоцтва про одруження (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

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