Військовий квиток в Україні — коли видають і як отримати, якщо не служив в армії

Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії — інструкція
Всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Одним з таких документів є військовий квиток.
Що це за документ, коли його видають та як його можна отримати, пояснюємо далі в матеріалі.
Так, відповіді на вище зазначені питання ми можемо отримати з Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".
Що таке військовий квиток
Військовий квиток — це документ, що посвідчує особу військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста. Саме він визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.
Коли видають військовий квиток в Україні
Відповідно до вищезгаданого закону, видавати військові квитки мають право районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Документ можна отримати у разі:
- призову або прийняття на військову службу (нагадаємо, що в Україні офіційно скасували призов на строкову військову службу та запровадили базову військову підготовку);
- зарахування до військових вишів та військових навчальних підрозділів вищої освіти;
- прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;
- припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження;
- зняття з військового обліку за станом здоров'я;
- позбавлення військового звання офіцерського складу.
Українцям можуть повторно видати військовий квиток, якщо:
- документ непридатний для подальшого користування;
- був знищений під час стихійного лиха, втрати чи крадіжки;
- було змінено прізвище, ім'я та по батькові власника документа.
При цьому у деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:
- тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаний та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ);
- тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);
- тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності;
- тим, хто визнаний непридатним для військової служби;
- тим, хто звільнений із місць позбавлення волі.
Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.
Як отримати квиток, якщо не проходив військову службу
Чоловіки, які не служили в армії та вийшли з призовного віку (після 25 років), також можуть отримати військовий квиток.
Для цього необхідно звернутися у ТЦК та СП за місцем прописки та надати такі документи:
- заява;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;
- копія документа про освіту (за наявності);
- копія свідоцтва про одруження (за наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);
- приписне свідоцтво;
- медична картка;
- три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).
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