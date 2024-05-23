Мобилизация в Украине — нужен ли военный билет для получения водительских прав

Военный билет и водительские права. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации, который, в частности, вводит новые правила военного учета и обязательства для военнообязанных граждан. Так, все мужчины призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы, а представители ТЦК и полиция могут их проверять.

Однако необходимо ли иметь военный билет, чтобы получить водительское удостоверение. Чтобы избежать распространения фейков, на этот вопрос ответили в пресс-службе Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

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Так, отмечается, что услуги гражданам Украины будут предоставляться в обычном режиме. То есть пакет документов остался неизменным после вступления в силу закона о мобилизации №3633-IX 18 мая.

"Во время обращения в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа", — подчеркнули в ведомстве.

Какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения

При обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

имеющееся удостоверение водителя.

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Для получения услуг необходимо произвести предварительную запись: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Ранее мы сообщали, что такое ВИН-код, для чего он необходим военнообязанным мужчинам, кому и как получить.

Напомним, мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить.

Также мы информировали, как получить военный билет в Украине, если не служили в армии.