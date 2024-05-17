Мобілізація в Україні — що таке ВІН-код та хто має його отримати

Українські чоловіки зобов'язані отримати ВІН-код — що це та для чого потрібно
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. У цей період в країні мобілізаційні процеси змінюються та вдосконалюються. Одне з нововведень, запроваджених у військовий облік 2024 року — ВІН-код або як його називають електронний код військовозобов'язаного.
Що це, для чого необхідно, кому і як отримати ВІН-код, розбираємося далі в матеріалі.
Важливо: отримання електронного коду військовозобов'язаних є обов'язковим для всіх військовозобов'язаних громадян України.
Що таке електронний код військовозобов'язаних
Так званий ВІН-код є унікальним цифровим ідентифікатором, який використовується для обліку військовозобов'язаних громадян в системі "Оберіг". У військовому квитку він виглядає як звичайний штрихкод, що складається із 19 цифр.
Його було створено, щоб спростити процес військового обліку, ведення військово-облікової документації, зберігання даних і взаємодії між різними державними органами. Так, за допомогою ВІН-коду можна значно прискорити пошук інформації про конкретну особу в реєстрі.
Для чого потрібен штрихкод у військовому квитку
Штрихкод у військовому квитку виконує ряд важливих функцій:
- Ведення точного та актуального електронного обліку військовозобов'язаних.
- Спрощення документообігу.
- Взаємодія між державними органами (обмін інформацією між ТЦК та СП, державними установами та іншими організаціями).
- Проведення аналітики та моніторингу виконання військових обов'язків.
Як військовозобов'язаному дізнатися свій ВІН-код
ВІН-код або електронний код військовозобов'язаного формується автоматично при внесенні даних до реєстру.
Водночас військовозобов'язаних осіб можуть викликати до ТЦК для присвоєння ВІН-коду. Тобто, людина може отримати повістку і повинна з'явитися в ТЦК, щоб вписати або вклеїти електронний код у свій військово-обліковий документ.
Важливо зазначити, що військовозобов'язаним не потрібно запам’ятовувати код, адже номер буде вписаний у військово-обліковий документ.
Як військовозобов'язаному отримати ВІН-код
Для отримання персонального ВІН-коду необхідно зробити наступне:
- звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання для постановки на військовий облік;
- подати особисті документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код, а також медичні довідки, документи, що підтверджують відстрочку (якщо такі є);
- після перевірки документів і постановки на облік, військовозобов'язаний отримує свій електронний код.
Хто перевірятиме ВІН-коди у військовозобов'язаних
ВІН-код стане важливим після 18 травня 2024 року, коли набере чинності закон про мобілізацію №3633-IX. Річ у тім, що саме з цього моменту працівники ТЦК та поліції матимуть право вимагати від військовозобов'язаного пред'явити свій військово-обліковий документ. За штрихкодом вони зможуть визначити, чи особа оновила свої дані.
Раніше ми інформували про те, що з 18 травня працівники ТЦК по-новому перевірятимуть військовозобов'язаних чоловіків на вулиці.
Нагадаємо, ми писали, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії.
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