Мобілізація в Україні — що таке ВІН-код та хто має його отримати

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК та СП. Колаж: Новини.LIVE

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. У цей період в країні мобілізаційні процеси змінюються та вдосконалюються. Одне з нововведень, запроваджених у військовий облік 2024 року — ВІН-код або як його називають електронний код військовозобов'язаного.

Що це, для чого необхідно, кому і як отримати ВІН-код, розбираємося далі в матеріалі.

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Важливо: отримання електронного коду військовозобов'язаних є обов'язковим для всіх військовозобов'язаних громадян України.

Що таке електронний код військовозобов'язаних

Так званий ВІН-код є унікальним цифровим ідентифікатором, який використовується для обліку військовозобов'язаних громадян в системі "Оберіг". У військовому квитку він виглядає як звичайний штрихкод, що складається із 19 цифр.

Його було створено, щоб спростити процес військового обліку, ведення військово-облікової документації, зберігання даних і взаємодії між різними державними органами. Так, за допомогою ВІН-коду можна значно прискорити пошук інформації про конкретну особу в реєстрі.

Штрихкод у військовому квитку. Фото: kl.informator.ua

Для чого потрібен штрихкод у військовому квитку

Штрихкод у військовому квитку виконує ряд важливих функцій:

Ведення точного та актуального електронного обліку військовозобов'язаних. Спрощення документообігу. Взаємодія між державними органами (обмін інформацією між ТЦК та СП, державними установами та іншими організаціями). Проведення аналітики та моніторингу виконання військових обов'язків.

Як військовозобов'язаному дізнатися свій ВІН-код

ВІН-код або електронний код військовозобов'язаного формується автоматично при внесенні даних до реєстру.

Водночас військовозобов'язаних осіб можуть викликати до ТЦК для присвоєння ВІН-коду. Тобто, людина може отримати повістку і повинна з'явитися в ТЦК, щоб вписати або вклеїти електронний код у свій військово-обліковий документ.

Важливо зазначити, що військовозобов'язаним не потрібно запам’ятовувати код, адже номер буде вписаний у військово-обліковий документ.

Військовий квиток в Україні. Фото: shutterstock.com

Як військовозобов'язаному отримати ВІН-код

Для отримання персонального ВІН-коду необхідно зробити наступне:

звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання для постановки на військовий облік;

подати особисті документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код, а також медичні довідки, документи, що підтверджують відстрочку (якщо такі є);

після перевірки документів і постановки на облік, військовозобов'язаний отримує свій електронний код.

Хто перевірятиме ВІН-коди у військовозобов'язаних

ВІН-код стане важливим після 18 травня 2024 року, коли набере чинності закон про мобілізацію №3633-IX. Річ у тім, що саме з цього моменту працівники ТЦК та поліції матимуть право вимагати від військовозобов'язаного пред'явити свій військово-обліковий документ. За штрихкодом вони зможуть визначити, чи особа оновила свої дані.

Раніше ми інформували про те, що з 18 травня працівники ТЦК по-новому перевірятимуть військовозобов'язаних чоловіків на вулиці.

Нагадаємо, ми писали, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії.

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