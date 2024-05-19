Чи вилучатимуть в українців авто в рамках нового закону про мобілізацію — роз'яснення Міноборони

Українські військові отримали авто. Фото: haber7

У суботу, 18 травня, в Україні набув чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого, змінюються й правила військово-транспортного обов’язку. Тобто у громадян можуть вилучати авто на потреби ЗСУ.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у неділю, 19 травня.

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Вилучення авто у громадян

У Міноборони заявили, що згідно з військово-транспортним обов’язком, існує можливість використання автомобілів та спеціалізованої техніки, що належать державним установам, місцевій владі, підприємствам та громадянам, для задоволення потреб Збройних Сил України.

"Виконання військово-транспортного обов’язку передбачає можливість залучення для потреб ЗСУ автомобільної та спеціальної техніки, яка належить на правах власності центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам", — пояснив Лазуткін.

Однак, транспортні засоби, що є єдиною власністю громадян, не будуть вилучатися, якщо у власника немає інших транспортних засобів.

Нагадаємо, згідно із постановою Кабінету Міністрів України, повістка вважається врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Також у цьому документі йдеться про те, що повістки можна не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку.

Також ми розповідали про те, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації. Згідно з новим законом про мобілізацію, студентам, які отримують другу вищу освіту того ж самого рівня, відстрочку не надаватимуть.