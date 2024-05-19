Будут ли изымать у украинцев авто в рамках нового закона о мобилизации — разъяснение Минобороны

Украинские военные получили авто. Фото: haber7

В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому изменяются и правила военно-транспортной обязанности. То есть у граждан могут изымать авто на нужды ВСУ.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 19 мая.

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В Минобороны заявили, что согласно военно-транспортной обязанности существует возможность использования автомобилей и специализированной техники, принадлежащих государственным учреждениям, местным властям, предприятиям и гражданам, для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Выполнение военно-транспортной обязанности предусматривает возможность привлечения для нужд ВСУ автомобильной и специальной техники, принадлежащей на правах собственности центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам", – объяснил Лазуткин.

Однако транспортные средства, являющиеся единственной собственностью граждан, не будут изыматься, если у владельца нет других транспортных средств.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, повестка считается врученной даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и посылать средствами почтовой связи.

Также мы рассказывали о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации. Согласно новому закону о мобилизации, студентам, получающим второе высшее образование того же уровня, отсрочку не будут предоставлять.