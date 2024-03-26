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Чи вплине правка про примусову мобілізацію з 18 років на законопроєкт — відповідь Разумкова

26 березня 2024 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи вплине правка про примусову мобілізацію з 18 років на законопроєкт — відповідь Разумкова
Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Народний депутат України Дмитро Разумков пояснив, чи вплине правка про примусову мобілізацію з 18 років на сам законопроєкт. Він заявив, що цього не буде. 

Про це він розповів в коментарі Страна.UA.

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Мобілізація з 18 років залишиться

За словами політика, на засіданні Комітету ВРУ з питань оборони йшлося про можливість самостійно визначати час, коли людина проходитиме базову військову службу з 18 до 24 років.

В правці зазначалося, що під час дії військового стану такого права вибору не буде. В результаті пропозицію не підтримали.

"А ось можливість мобілізації "після проходження базової військової служби" у законопроєкті залишилася і нікуди не поділася. Оскільки базова військова служба передбачена з 18 років, то й можливість мобілізації з 18 років залишається", — констатує нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Комітет ВРУ з нацбезпеки відхилив правку, яка могла б призвести до примусової мобілізації з 18 років.

Ще раніше Дмитро Разумков назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею", та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України. 

А нардеп від "ЄС", Олексій Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років, а є лише базова військова підготовка, яку можна пройти до 24 років. 

Дмитро Разумков
Верховна Рада
Україна
нардепи
мобілізація

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